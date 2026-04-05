和食麺処サガミ、グランドメニュー大幅改定 春夏グルメが多数登場・地域別メニューも【一覧・価格】
和食麺処サガミ（運営：サガミレストランツ）は、8日よりグランドメニューを春夏メニューに改定する。
【画像多数】和食麺処サガミ、春夏グランドメニューの数々
「今回のメニュー改定は、春夏の季節に向けた大幅な改定になります。メニューは、厳選食材を使用し地域ごとに特色を出すと共に、サガミのこだわりとおもてなしで、『おいしい“ね”があふれる時間を』創造してまいります」と案内する。
【メニュー概要】
改定日：2026年4月8日（水）より
対象店舗：和食麺処サガミ164店舗 全店舗
※地域により販売商品・一部価格が異なる
※曜日時間帯により販売商品が異なります。
■全店販売メニュー
『天ぷら更科そば』税込1790円
そばの実の中心だけを挽いた更科粉は、白くなめらかな喉ごしで、繊細な香りと上品な味わいが特徴。地域の嗜好に合わせ、独自に配合した出汁で作るそばつゆとサガミ特製のごまだれの2種類の味で楽しめる。揚げたての天ぷらと合わせ、素材の良さが際立つ贅沢な逸品。
『漬けまぐろ丼と麺』税込1770円
店内切りのまぐろを出汁の旨みを利かせたサガミ特製のたまり醤油で仕上げた漬けまぐろを、贅沢に盛り付けた。卵黄の濃厚な味わいが絡み合い絶妙な味わいをお楽しめる。のど越しの良いそばとの相性も抜群。
『花かごサガミ膳』税込2400円
チキン南蛮に使用する純和鶏のむね肉は、International Taste Institute（国際味覚審査機構）2026年の審査会において、最高位の優秀味覚賞「三ツ星」を６年連続受賞。サガミ自慢のおろしそばや、お刺身・天ぷら・茶碗蒸し・小鉢・小ごはんがついた和膳。
※東部メニュー・西部メニュー店舗では、菜彩鶏のむね肉を使用
『たまり醤油の辛味おろしうどん_お好みランチ』税込1300円
自社製麺ならではの力強いコシに仕上げたうどんを、出汁の旨みを利かせたサガミ特製のたまり醤油で。辛味おろしの爽やかな刺激が鼻を抜けるシンプルながらも素材それぞれを味わえる一杯。好みのサイドメニューを自由に組み合わせられる、ランチタイムだけの特別なセット。
■地域別メニュー
『宇和島風鯛めしと麺（お得な茶椀蒸し付）』税込2310円
愛媛県産活〆【白寿真鯛０(ゼロ)】を使用し、さっぱりした甘さの特製タレと卵黄の旨味が合わさり、ご飯との相性は抜群。愛媛県の郷土料理をサガミのこだわりでアレンジした商品。
※中部寿司メニュー・東部メニュー・西部メニュー
『博多風鯛めしと麺（お得な茶椀蒸し付）』税込2310円
愛媛県産活〆真鯛【白寿真鯛0（ゼロ）】を使用し、飼料に白ごまを使った、その特徴は、白ごま由来のセサミンによる優れた抗酸化力にある。一杯目は特製ごまだれで、二杯目は出汁と薬味でお茶漬けに。ごまの香りが際立つ、濃厚な味わいで楽しめる。
※中部寿司メニュー・東部メニュー
『冷やし鶏そばとしらすといくらミニ丼セット』税込2050円
岩手県洋野町産「純和鶏」のもも肉を香ばしく焼き、自慢のだしを加えることで鶏の旨みを最大限に引き出した。喉越しの良いそばと合わせ、鶏の旨みが凝縮された冷たいつゆとともに、涼やかなでさっぱりと楽しむ一品。
※中部メニュー
『帆立天おろしきしめんとしらすといくらミニ丼セット』税込1970円
北海道噴火湾産帆立を「カラッと・サクッと」仕上げた天ぷらは、帆立本来の濃厚な甘みと豊かな味わいを閉じ込め、噛むほどに旨みがあふれでる。愛知県産小麦「きぬあかり」をブレンドし、つるりとした喉ごしともちもちの食感の自社製麺きしめんとの相性は抜群。
※中部寿司メニュー
『もつ煮込うどん（ごはん付）』税込1770円
たっぷりの国産豚もつとこんにゃく、3種の野菜を、独自配合の白味噌とにんにくでじっくりと煮込んだ。もつの旨みが溶け込んだ風味豊かな出汁は、自社製麺のうどんによく合う。奥深いコクがクセになる“後引く旨さ”を熱々で楽しめる。
※東部メニュー、一部中部寿司メニュー
『泪鉄火（なみだてっか）そば』税込1540円
おろしわさびと刻みわさび、ダブルの辛味が鼻を抜ける爽快な刺激。まぐろ・大和芋とろろ・ねばねば野菜・なめこのスタミナ食材を豪快に混ぜ合わせ、磯の香り豊かな海苔で包んで楽しむ。自慢のお蕎麦をより刺激的に、より味わい深く変化させる一品。
※西部メニュー
【画像多数】和食麺処サガミ、春夏グランドメニューの数々
「今回のメニュー改定は、春夏の季節に向けた大幅な改定になります。メニューは、厳選食材を使用し地域ごとに特色を出すと共に、サガミのこだわりとおもてなしで、『おいしい“ね”があふれる時間を』創造してまいります」と案内する。
【メニュー概要】
改定日：2026年4月8日（水）より
対象店舗：和食麺処サガミ164店舗 全店舗
※地域により販売商品・一部価格が異なる
※曜日時間帯により販売商品が異なります。
『天ぷら更科そば』税込1790円
そばの実の中心だけを挽いた更科粉は、白くなめらかな喉ごしで、繊細な香りと上品な味わいが特徴。地域の嗜好に合わせ、独自に配合した出汁で作るそばつゆとサガミ特製のごまだれの2種類の味で楽しめる。揚げたての天ぷらと合わせ、素材の良さが際立つ贅沢な逸品。
『漬けまぐろ丼と麺』税込1770円
店内切りのまぐろを出汁の旨みを利かせたサガミ特製のたまり醤油で仕上げた漬けまぐろを、贅沢に盛り付けた。卵黄の濃厚な味わいが絡み合い絶妙な味わいをお楽しめる。のど越しの良いそばとの相性も抜群。
『花かごサガミ膳』税込2400円
チキン南蛮に使用する純和鶏のむね肉は、International Taste Institute（国際味覚審査機構）2026年の審査会において、最高位の優秀味覚賞「三ツ星」を６年連続受賞。サガミ自慢のおろしそばや、お刺身・天ぷら・茶碗蒸し・小鉢・小ごはんがついた和膳。
※東部メニュー・西部メニュー店舗では、菜彩鶏のむね肉を使用
『たまり醤油の辛味おろしうどん_お好みランチ』税込1300円
自社製麺ならではの力強いコシに仕上げたうどんを、出汁の旨みを利かせたサガミ特製のたまり醤油で。辛味おろしの爽やかな刺激が鼻を抜けるシンプルながらも素材それぞれを味わえる一杯。好みのサイドメニューを自由に組み合わせられる、ランチタイムだけの特別なセット。
■地域別メニュー
『宇和島風鯛めしと麺（お得な茶椀蒸し付）』税込2310円
愛媛県産活〆【白寿真鯛０(ゼロ)】を使用し、さっぱりした甘さの特製タレと卵黄の旨味が合わさり、ご飯との相性は抜群。愛媛県の郷土料理をサガミのこだわりでアレンジした商品。
※中部寿司メニュー・東部メニュー・西部メニュー
『博多風鯛めしと麺（お得な茶椀蒸し付）』税込2310円
愛媛県産活〆真鯛【白寿真鯛0（ゼロ）】を使用し、飼料に白ごまを使った、その特徴は、白ごま由来のセサミンによる優れた抗酸化力にある。一杯目は特製ごまだれで、二杯目は出汁と薬味でお茶漬けに。ごまの香りが際立つ、濃厚な味わいで楽しめる。
※中部寿司メニュー・東部メニュー
『冷やし鶏そばとしらすといくらミニ丼セット』税込2050円
岩手県洋野町産「純和鶏」のもも肉を香ばしく焼き、自慢のだしを加えることで鶏の旨みを最大限に引き出した。喉越しの良いそばと合わせ、鶏の旨みが凝縮された冷たいつゆとともに、涼やかなでさっぱりと楽しむ一品。
※中部メニュー
『帆立天おろしきしめんとしらすといくらミニ丼セット』税込1970円
北海道噴火湾産帆立を「カラッと・サクッと」仕上げた天ぷらは、帆立本来の濃厚な甘みと豊かな味わいを閉じ込め、噛むほどに旨みがあふれでる。愛知県産小麦「きぬあかり」をブレンドし、つるりとした喉ごしともちもちの食感の自社製麺きしめんとの相性は抜群。
※中部寿司メニュー
『もつ煮込うどん（ごはん付）』税込1770円
たっぷりの国産豚もつとこんにゃく、3種の野菜を、独自配合の白味噌とにんにくでじっくりと煮込んだ。もつの旨みが溶け込んだ風味豊かな出汁は、自社製麺のうどんによく合う。奥深いコクがクセになる“後引く旨さ”を熱々で楽しめる。
※東部メニュー、一部中部寿司メニュー
『泪鉄火（なみだてっか）そば』税込1540円
おろしわさびと刻みわさび、ダブルの辛味が鼻を抜ける爽快な刺激。まぐろ・大和芋とろろ・ねばねば野菜・なめこのスタミナ食材を豪快に混ぜ合わせ、磯の香り豊かな海苔で包んで楽しむ。自慢のお蕎麦をより刺激的に、より味わい深く変化させる一品。
※西部メニュー