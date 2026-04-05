吉村大阪府知事、SUPER EIGHT村上信五“全国豊かな海づくり大会アンバサダー”に期待「派手な衣装で来ていただいて」【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】吉村洋文大阪府知事が4月5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演。バックステージで囲み取材に応じた。
【写真】大阪府知事が期待込めるSTARTOイケメン
11月14日・15日に大阪初開催の「全国豊かな海づくり大会」ステージに登場した吉村知事。本大会は、水産資源を守り、海や湖沼・河川の環境保全や漁業の振興を目的に実施するもので、アンバサダーはSUPER EIGHTの村上信五が務める。吉村知事は「全国豊かな海づくり大会やりますので！美味しいものもたくさんあります。パレードもあって素晴らしいですから、ぜひ皆さん来てください」とアピール。4回目の出演となる「関コレ」ステージの感想を問われると「毎回毎回、場違いだなと思いながら（笑）、緊張しながら出させてもらってます」と答えた。
同ステージに、海をモチーフにしたユニークな衣装で登場した吉村知事は「当日、村上さんにはこれより派手な衣装で来ていただいて」と自身の衣装をアピールしつつ回答。さらに「大阪の魅力って実はあんまり知られてなくてですね。美味しい魚があったりとか、魚介類がすごく美味しいものがあったりだとか、大阪の海の豊かさってあまり知られてない」と前置きし「（村上は）大阪出身で、すごい幅広く活躍されてるので」「大阪の海の魅力を広げてもらえたらなと思います」と期待を込めていた。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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◆吉村洋文大阪府知事、SUPER EIGHT村上信五に期待
11月14日・15日に大阪初開催の「全国豊かな海づくり大会」ステージに登場した吉村知事。本大会は、水産資源を守り、海や湖沼・河川の環境保全や漁業の振興を目的に実施するもので、アンバサダーはSUPER EIGHTの村上信五が務める。吉村知事は「全国豊かな海づくり大会やりますので！美味しいものもたくさんあります。パレードもあって素晴らしいですから、ぜひ皆さん来てください」とアピール。4回目の出演となる「関コレ」ステージの感想を問われると「毎回毎回、場違いだなと思いながら（笑）、緊張しながら出させてもらってます」と答えた。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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