この絵文字が表す漫画は？″仮初めの家族″が日々のトラブルと奮闘するホームコメディ！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表す漫画は？
意外と難しいこのクイズ。
「🕵️♂️👧🎩🔫🏠」が表す漫画は一体なんでしょうか？
ヒントは、ピンク色の髪の毛の少女に癒される作品です♡
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「SPY×FAMILY」でした！
「探偵・女の子・帽子・銃・家」の絵文字から、「少年ジャンプ＋」にて連載中の、原作・遠藤達哉氏による漫画「SPY×FAMILY」であることがわかります。
「SPY×FAMILY」は、名門校に潜入する任務を託されたスパイ・黄昏が、任務遂行のために仮初めの家族を作って生活する物語。
スパイである黄昏だけでなく、人の心を読むことができる娘・アーニャと暗殺者である妻・ヨルもお互いに自分の素性を隠しながら暮らしています。
アニメシリーズも大人気で、2023年7月から2025年1月まで全国の11会場で「SPY×FAMILY展」も開催されていました。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部