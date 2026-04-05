関東インカレハーフマラソン併催の大学対抗ペアマラソンで４位だった青学大はレース後、青空ミーティング

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◆陸上　関東学生対校選手権ハーフマラソン（５日、静岡・焼津市焼津漁港新港発着＝２１・０９７５キロ）

　例年５月に行われている陸上の関東学生対校選手権（通称・関東インカレ）の男子ハーフマラソン（２１・０９７５キロ）は今年から４月上旬の焼津みなとマラソン（静岡・焼津市焼津漁港新港発着）と併催された。また、昨年までは１部と２部はスタート時間が異なり、別のレースとして行われいたが、今年から同時スタート。順位は１部、２部でそれぞれ分かれるが、実質、同じレースで勝負した。

　１部は、山梨学院大のブライアン・キピエゴ（４年）が１時間１分２３秒で圧勝。圧巻の４連覇を飾った。

　２部は、キピエゴに約８キロまで食らいついた創価大の山口翔輝（３年）が１時間２分５５秒で初優勝した。

　従来の焼津みなとマラソンの大学対抗ペアマラソン（上位２人の合計タイム）は１、２部総合で争われ、山梨学院大が２時間５分３０秒で優勝。２位は２時間６分４０秒で創価大、３位は２時間７分１５秒で国学院大だった。

　今年１月の第１０２回箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を飾った青学大は２時間８分１８秒で４位。原晋監督（５９）は「悔しい。陸上競技の世界では２位、４位、９位は取ってはいけない順位と言われていますから」と厳しい表情で話した。

　原監督は、チーム戦の４位に関しては厳しく自己評価したが、個人で総合５位、２部４位の鳥井健太（４年）については合格点を与えた。「４年生の意地を見せてくれた。今季は４年生としてやってくれるでしょう。青学大の伝統である『最初の最後の箱根駅伝で区間賞』を成し遂げてほしい。復路の８区に万全の鳥井健太がいれば心強い」と原監督は期待を込めて話した。

　鳥井は１年時に学生３大駅伝初戦の出雲駅伝でいきなりデビューを果たして５区１０位と苦戦。その後、３年終了時まで学生３大駅伝に出場していない。「今季は学生３大駅伝すべてに出場するつもりです」と鳥井は力強く話す。原監督が期待する「最初で最後の箱根駅伝で区間賞」については「原監督の期待を超えたいです。８区は塩出翔太さん（現旭化成）が３年連続で区間賞をとってきた区間。塩出さんの記録を超えて『最初の最後の箱根駅伝で区間新』を狙いたいです」とさらに強い意欲を示した。

　青学大チームは、大会終了後、市民ランナーやファンが見守る中、青空ミーティングを開催。原監督は、２部９位と惜しくも入賞を逃した福冨翔（３年）、序盤は先頭集団で積極的にレースを進めながら後半に失速して２部２６位に終わった榲山一颯（すぎやま・いぶき、２年）に課題や反省点などを伝えた。約５分、重い雰囲気でミーティングを行った後、原監督は一転、明るい表情で、ファンに向かって「皆さん、応援ありがとうございました！」と手を振って焼津を去って行った。

　ハーフマラソン以外の競技は、５月２１〜２４日に栃木・カンセキスタジアムとちぎで開催される。関東インカレの男子の１部と２部は短距離、フィールド種目を含めた総合力で決まるため、箱根駅伝優勝の青学大、同２位の国学院大、同６位の駒大など駅伝をメインに強化している大学は２部に属する。そのため、長距離種目においては１部と２部は実力差はない。

　今大会の上位成績は以下の通り。

　▽１部

　＜１＞ブライアン・キピエゴ（山梨学院大４年）１時間１分２３秒

　＜２＞佐藤　大介（中大３年）１時間３分５０秒

　＜３＞中野　純平（東海大３年）１時間３分５４秒

　＜４＞小平　敦之（早大４年）１時間３分５６秒

　＜５＞平井　翼（山梨学院大４年）１時間４分７秒

　＜６＞小林　侑世（順大４年）１時間４分１７秒

　＜７＞可児　悠貴（東海大４年）１時間４分２５秒

　＜８＞熊井　志岳（城西大４年）１時間４分３０秒

　▽２部

　＜１＞山口　翔輝（創価大３年）１時間２分５５秒

　＜２＞吉田蔵之介（国学院大４年）１時間３分１７秒

　＜３＞浅川　侑大（帝京大４年）１時間３分２５秒

　＜４＞鳥井　健太（青学大４年）１時間３分３２秒

　＜５＞衣川　勇太（創価大２年）１時間３分４５秒

　＜６＞野田　顕臣（国学院大２年）１時間３分５８秒

　＜７＞新谷　倖生（駒大４年）１時間４分６秒

　＜８＞三原　涼雅（神奈川大４年）１時間４分４１秒

　▽焼津みなとマラソン大学対抗ペアマラソン

　＜１＞山梨学院大　２時間５分３０秒

　＜２＞創価大　　　２時間６分４０秒

　＜３＞国学院大　　２時間７分１５秒

　＜４＞青学大　　　２時間８分１８秒

　＜５＞東海大　　　２時間８分１８秒

　＜６＞早大　　　　２時間８分５６秒

　＜７＞帝京大　　　２時間９分３秒

　＜８＞順大　　　　２時間９分１１秒

　＜９＞中大　　　　２時間９分２２秒

＜１０＞城西大　　　２時間９分５４秒

＜１１＞神奈川大　　２時間１０分２８秒

＜１２＞東洋大　　　２時間１１分１６秒

＜１３＞駒大　　　　２時間１１分５６秒

＜１４＞立大　　　　２時間１２分２４秒

＜１５＞拓大　　　　２時間１２分２６秒

＜１６＞国士舘大　　２時間１２分３４秒

＜１７＞麗沢大　　　２時間１２分４６秒

＜１８＞流通経大　　２時間１３分４１秒

＜１９＞法大　　　　２時間１４分４７秒

＜２０＞東農大　　　２時間１５分３秒