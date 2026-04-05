２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが、４日放送のＴＢＳ系特番「オールスター感謝祭２６春」（午後６時２１分）のオフショットを公開した。

同番組の名物企画「赤坂５丁目ミニマラソン」に出場し、男子にまじって８位、女子ではダントツの１位となり、快走が話題となった高橋さんが５日、自身のインスタグラムを更新。「ＴＢＳオールスター感謝祭２０２６春 素敵な時間をありがとうございました 赤坂ミニマラソンも精一杯走りました」と記し、番組でのショットを複数枚アップ。

「沿道からの声援、手を振れなかったけど、ものすごい力になってグングンおすことが出来ました。。。！！本当に有り難うございます。。これからもずっと頑張ります！！」とつづった。

この投稿には、「女性１位おめでとうございます 一生懸命な姿、とても素敵でした」「出て欲しいと思ってた番組で成美さんの走り、それも生放送で画面からですが見ることができて嬉しかったです」「毎回成美ちゃんは清々しいです」「めちゃかっこよかった」「どんな時も誠実な態度 一所懸命なとこ見習いたいです」「毎回元気もらえてるよ ありがとう」「走る姿、カッコよかったです」「ナイスランでした」「カッコ良過ぎな雨中の激走」などのコメントが寄せられた。