横浜ＦＭ、キニョーネスの一発退場にＧＫ木村凌也の負傷交代…３失点完敗で９位転落　柏は今季初の３連勝

◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第９節 柏３―０横浜ＦＭ（５日・三協Ｆ柏）

Ｊ１東地区８位の柏（勝ち点８）が、ホームで７位の横浜ＦＭ（同９）と対戦し、３―０の完勝で今季初の３連勝を飾った。

そろって上位浮上への足がかりにしたい一戦。立ち上がりから柏が流動的に選手が動いて主導権をつかむと、前半１０分頃に横浜ＦＭのＤＦキニョーネスが自陣でボールを奪われ、柏の山内をエリア手前で倒してしまう。この時点ではノーファウルだったが、ＶＡＲが介入し、オンフィールドレビューの結果、キニョーネスは一発退場処分となった。

これで柏が獲得した直接ＦＫが、今度は横浜ＦＭの選手の手に当たったとし、大橋主審はハンドで柏にＰＫを与える。ここでもＶＡＲが介入したが、今度は判定が変わらず、柏がＰＫを獲得し、これをＭＦ小見が冷静に決めて、柏が前半１８分に先制。横浜ＦＭは残り７０分近く、１０人での戦いを余儀なくされた。

その後も柏が一方的に試合を支配するも、何度も訪れた決定機を生かすことが出来ず、前半は１―０で折り返した。

横浜ＦＭは後半から１トップに宮市を起用して流れを変えようと試みるも、柏のペースで試合が続く。横浜ＦＭは何とか最小失点で切り抜けていたものの、後半３４分に横浜ＦＭのＧＫ木村が柏のＤＦ山之内の強烈なシュートをキャッチした際に左脚をつったようなそぶりを見せて倒れ込み、そのままピッチを後にする。その直後に柏が途中出場のＭＦ汰木が待望の追加点を奪い、立て続けにカウンターからＭＦ仲間が３点目を決めて試合を決めた。

前半戦の９試合を終えて柏は４勝（ＰＫ勝ち含む）５敗、横浜ＦＭは３勝６敗で９位となった。