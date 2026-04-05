◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル、良）

春の古馬中距離王者を決める一戦は１５頭立てで争われ、４番人気のショウヘイ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）は１０着。末脚は不発で、Ｇ１初制覇はならなかった。Ｇ１昇格後の２０１７年以降、川田将雅騎手は２１年レイパパレで勝利。それ以来の勝利を目指したが、来年以降に持ち越しとなった。

同馬は、昨年の日本ダービーで勝ったクロワデュノールから０秒３差の３着。秋は神戸新聞杯（２着）をステップに挑んだ菊花賞で１４着と大敗を喫した。そこから３か月の休養を挟んで臨んだ、今年初戦のアメリカＪＣＣを快勝。その勢いに乗り挑んだ一戦だったが、同期の日本ダービー馬などの後じんを拝す形となった。

勝ったのは１番人気で北村友一騎手騎乗のクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）で、勝ちタイムは１分５７秒６。２着に逃げた３番人気のメイショウタバル（武豊騎手）が粘り込み、３着には２番人気のダノンデサイル（坂井瑠星騎手）が入った。

川田将雅騎手（ショウヘイ＝１０着）「とても素晴らしい状態で競馬場に行くことができました」

友道調教師（ショウヘイ＝１０着）「具合がよすぎたからか、かかってしまいましたね。直線では余力がなかった。（レース後の）馬の状態は大丈夫です」

横山典弘騎手（マテンロウレオ＝１１着）「何をやっているか分からないぐらい、（今日は）走っていない。だから、今日は頑張っていないね」

高杉吏麒騎手（サンストックトン＝１２着）「一生懸命頑張ってくれたと思います」

岩田康誠騎手（ファウストラーゼン＝１３着）「３コーナー過ぎまで夢を見ましたけどね。普通のレースはできました。思った以上のレースはできましたが、４コーナーからは…」

浜中俊騎手（エコロヴァルツ＝１４着）「返し馬でもレースでも動き切れませんでした。今日は力を出せなかった感じです」