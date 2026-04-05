2026年3月31日、川崎市のミューザ川崎シンフォニーホールを訪問され、「オーケストラの日 ALL STAR！！0歳からのコンサート」を鑑賞された秋篠宮妃紀子さま。会場では、ベートーヴェンの『運命』などのクラシックの名曲に加え、『となりのトトロ』の『さんぽ』など、子どもたちにも親しみやすい楽曲が演奏された。

【写真】紀子さまの白いセットアップを見る。ほか、秋篠宮さまと「修養団」の創立120周年記念大会に出席された姿なども。

この日、紀子さまがお召しになっていたのは、白のツイード調セットアップ。凹凸のある生地は、上品で端正な印象を与えることから、フォーマルな場になじみやすい。また、秋冬はもちろん、春先まで長く着用できるのも特徴だ。

さらに、白という色にも意味が感じられる。白は清潔感のある色でありながら、赤や青などと比べて主張が強すぎず、場の雰囲気に自然となじむカラーでもある。一方で、周囲との対比によって存在感がくっきりと際立つ側面も持つ。

何色にも染まらない白は、新たな始まりを感じさせる色でもある。今回の「0歳からのコンサート」というテーマを考えると、無垢でまっさらな存在である赤ちゃんを想起させる色ともいえる。子どもたちに向けたコンサートという場に寄り添うように、その色が選ばれていたとすれば、装いに静かなメッセージが込められていたのかもしれない。