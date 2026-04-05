NEWSポストセブンの取材に、薬物に手を出していた過去を自ら明かした武道家の大和龍門氏（69）。かつてTOKIOがレギュラーを務めるバラエティー番組『ガチンコ！』（TBS系）に出演し、『大検ハイスクール』や『BE-BOP予備校』の講師として荒くれ者の少年らの更生と向き合ってきた。

【写真を見る】〈激白〉大和さんが大ケガを負った後、手を出してしまった過ち、若かりしTOKIOメンバーとのツーショット

コワモテで鋭い眼光の大和氏。パフォーマンス集団を率いていた若手時代、深夜番組のゲスト出演中に頭から落下して頭部を6針縫う大ケガを追った。それ以来、頭部の痛みに襲われ、イラつきや不快感など、心体の不快感から逃れるために薬物に手を出しはじめたという。【前後編の後編。前編から読む】

「『俺はこんなことするために東京に来たんじゃねえよなぁ』という後悔の気持ちが強くなり、薬物依存から抜け出すために棒切れをがむしゃらに振りまくり、棒切れが折れるまで地面に打ち込み、走りまくりました。

真冬でも水をかぶり、倒れて死にかけ、友人に助けを求めることもありました。今、考えると、この行動も中毒だったのかもしれません。

薬物に手を出さなくなりましたが、10年くらいは薬物と闘う夢をみていました」

──薬物を断ち切るのは簡単ではなかったと思います。

「今話したことだけでは完全に断つことはできなかったかもしれません。恋心や人との出会い、何よりも人は真剣に立ち上がろうとすれば、自然と導かれていくんだなということを知りました。

しかし、今度は酒に頼るようになり、酒が美味くて飲むのではなく、酔っ払いたくて飲む。ひっきりなしにタバコも吸い、いつ死んでもおかしくない状況に戻った。だから、心はまだ中毒状態だったのかもしれません」

──本当に薬物を断ち切れたといえますか。

「断ち切りましたが、ずっと後悔していいます。ただ、若さと体力で断つことができましたが、今のような年齢だったら難しかったかもしれないです。タバコもやめて、飲酒もコントロールできるようになり、『次に俺がやれることは何だろう』と考え、先ずは規則正しい生活をと思い、サラリーマンになりました。そこからひとドラマ、ふたドラマあり、結果、武道に救われることとなるわけです」

──大和さんは30代で父親が所有していた刀の銘を雅号に拝借し、"大和龍門"となり、十数年ぶりに居合道連盟に復帰。1991年に「無双館」の前身である「大和クラブ」を設立しました。

「今でも失敗したり、躓いたりすると、ドブ板を踏み外しながら生きていた自分の過去を思い出して、あの頃の"禊"だと考えるようにしています。品行方正に生きていれば、もっと早く幸せに辿り着いていたのかもしれない。しかし、この年まで踏ん張ってこれた自分に感謝もしています」

──現在はどのような生活をされていますか。

「もちろん自分の稽古もありますが、年に数回は香港の道場、昨年立ち上がった大先輩の新団体への参加。弟子とのオンライン稽古、企画の営業活動や打ち合わせに創作作業。そして週20時間、朝4時に起きて肉体労働しています。

また、SNSは苦手なんですが、『ツキ1』というYouTube企画を考えています」

──2003年の番組終了後、道場はどうなったのでしょうか。

「縮小したり、切り口を変えたりはありますが、引き続き道場運営は継続中です。人間として終わりかけていた自分は、武道に救われ、道場を立ち上げてから35年間厳しく"武"を背負ってきましたが、そろそろ楽しく和を背負っていこうと決めました。

本年2026年より"道場と祭りのハイブリッド"『大和LIVE道場』を出張イベント形式で開始します。こんな大和でよければ、ご依頼ください」

（了。前編から読む）

【大和LIVE道場】

詳しいお問い合わせ先 musokan@musokan.com

大和龍門公式YouTubeチャンネル『ツキ1』https://www.youtube.com/@tsuki1-tsuki1