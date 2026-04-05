T・スマイスが劇的イーグルで逆転V 木下稜介は2位で2700万円獲得
＜インターナショナルシリーズ・ジャパン 最終日◇5日◇カレドニアンGC（千葉県）◇7126ヤード・パー71＞アジアンツアーのインターナショナルシリーズ日本大会。その最終ラウンドが終了した。
〈写真〉こんなに短く持つの!? 今平周吾のお手本スイング
トラビス・スマイス（オーストラリア）が1打差で迎えた最終18番パー5で劇的なイーグルを奪取。トータル15アンダーで逆転優勝を果たし、賞金36万ドル（約5740万円）を獲得した。木下稜介は日本勢トップのトータル14アンダー・2位タイに入り、賞金17万3000ドル（約2760万円）を手にした。今平周吾、?川泰果、生源寺龍憲はトータル11アンダー・7位タイ。昨季の日本ツアー賞金王・金子駆大、浅地洋佑はトータル10アンダー・12位タイに入った。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
インターナショナルシリーズ日本大会 リーダーボード
木下稜介 プロフィール＆成績
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