ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 九州発の大人気うどんチェーン「質さんうどん」の新規オープンに完全… 九州発の大人気うどんチェーン「質さんうどん」の新規オープンに完全密着！客が殺到するワケは？テレビ初公開の黄金出汁とは？【それスタ】 九州発の大人気うどんチェーン「質さんうどん」の新規オープンに完全密着！客が殺到するワケは？テレビ初公開の黄金出汁とは？【それスタ】 2026年4月5日 16時1分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 九州発の人気うどんチェーン「資さんうどん」の新規オープンに密着！なぜここまで人気なのか、大行列のワケを調べてきました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） 墓, 明治大学, 埼玉, 慰霊祭, 沖縄, 商店街, デイサービス, 老後, 井の頭線, 静岡