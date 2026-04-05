IMP.、全国6都市19公演で約20万人動員 初の全国アリーナツアー完走 サプライズ発表に歓喜【セットリスト】
【モデルプレス＝2026/04/05】TOBE所属の7人組男性グループ・IMP.が、全国6都市19公演で約20万人を動員した初の全国アリーナツアー「IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter」を完走。あわせて、TBSにてIMP.初の地上波冠レギュラー番組「IMP.の『できません』は言いません」（初回放送4月18日／毎週土曜深夜0：28〜）が決定し、ツアー最終公演内にてサプライズ発表された。
【写真】「TOBE」人気グループ、初アリツアで見せたド派手演出
本ツアーは2025年12月に発売した2nd Album「MAGenter」を引っ提げての開催。北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナで行われたツアー最終公演では「MAGenter」のリードトラック「KISS」など、約2時間半で計29曲を披露した。
アンコール前に行われた初の地上波冠レギュラー番組の発表では、IMP.メンバーも事前に知らされないなかで突如ビジョンに映像が映し出され番組決定が発表されると、IMP.メンバーは突然のサプライズ発表に戸惑いながらも「うそでしょ！？」「すげー！」「マジで冠番組！？」「IMP.冠番組決まったぞーー！！」など喜びの声があがった。発表の瞬間、会場のファンからは歓声が上がり、念願の地上波冠番組決定に「おめでとう！！」など祝福の声があった。
映像が流れたあと番組プロデューサーがステージに登壇。番組について説明がされたのちに「最初のミッションは観客の皆さまに決めてもらいます！」との話があり、初回の企画に関して2択の投票を実施、「地上の暴君とふれあい体験ロケ」という企画が選ばれた。
また、2026年1月に開催された横浜アリーナ公演が、5月4日にPrime Videoで配信されることも決定した。（modelpress編集部）
KISS
Tricky
Race
Go Higher
BAM-BOO
I Love Gotcha
CARAMEL
Heaven
FLOW
JUSS GET ON
Spotlight
PLEASE
DO IT!!!
SHAKE ME UP
Align
SYNERGY〜以心伝心〜
I Got It
Flavor Of You
Overnight
REALIZE
Bang Bang
Revolution
ROCKIN’ PARTY
【ENCORE】
Rodeo
ミチシルベ
Cheek to Cheek
CRUISIN’
CHASE
【W ENCORE】
STRANGER ※4／5 13：00公演のみ
【Not Sponsored 記事】
◆IMP.、初のアリーナツアー完走
本ツアーは2025年12月に発売した2nd Album「MAGenter」を引っ提げての開催。北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナで行われたツアー最終公演では「MAGenter」のリードトラック「KISS」など、約2時間半で計29曲を披露した。
アンコール前に行われた初の地上波冠レギュラー番組の発表では、IMP.メンバーも事前に知らされないなかで突如ビジョンに映像が映し出され番組決定が発表されると、IMP.メンバーは突然のサプライズ発表に戸惑いながらも「うそでしょ！？」「すげー！」「マジで冠番組！？」「IMP.冠番組決まったぞーー！！」など喜びの声があがった。発表の瞬間、会場のファンからは歓声が上がり、念願の地上波冠番組決定に「おめでとう！！」など祝福の声があった。
映像が流れたあと番組プロデューサーがステージに登壇。番組について説明がされたのちに「最初のミッションは観客の皆さまに決めてもらいます！」との話があり、初回の企画に関して2択の投票を実施、「地上の暴君とふれあい体験ロケ」という企画が選ばれた。
また、2026年1月に開催された横浜アリーナ公演が、5月4日にPrime Videoで配信されることも決定した。（modelpress編集部）
◆セットリスト
KISS
Tricky
Race
Go Higher
BAM-BOO
I Love Gotcha
CARAMEL
Heaven
FLOW
JUSS GET ON
Spotlight
PLEASE
DO IT!!!
SHAKE ME UP
Align
SYNERGY〜以心伝心〜
I Got It
Flavor Of You
Overnight
REALIZE
Bang Bang
Revolution
ROCKIN’ PARTY
【ENCORE】
Rodeo
ミチシルベ
Cheek to Cheek
CRUISIN’
CHASE
【W ENCORE】
STRANGER ※4／5 13：00公演のみ
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