サッカー元日本代表で「ゴン中山」の愛称で親しまれる中山雅史さん（58）の妻で、俳優の生田智子さん（59）が2026年4月1日、自身のインスタグラムを更新。結婚30周年を迎えたことを報告した。

「夫からメールで贈られて来た薔薇の絵文字。薔薇30本」

生田さんは、「昨日、結婚30周年を迎えました！」といい、結婚当時のウエディングフォトとバラの絵文字が並んだメッセージのスクリーンショットを投稿した。

つづけて、「夫からメールで贈られて来た薔薇の絵文字。薔薇30本」とメッセージが届いたことを報告し、「健康に留意しつつ、家族力を合わせて穏やかな日々を過ごせたらと思います」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、生田さんは白いウエディングドレスを着用。中山さんは、黒いタキシードを着て、ブーケを持って2人とも笑顔をみせていた。3枚目では、バラの絵文字が並んだメッセージのやり取りの画像を披露していた。

この投稿には、「いつまでも素敵なご夫婦で」「めちゃくちゃキレイ」「薔薇の絵文字なんてステキ」「ご夫婦仲良くて素敵です」「素敵な1枚」「ゴンさんカッコいいなぁ〜」といったコメントが寄せられていた。