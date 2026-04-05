◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル、良）

春の古馬中距離王者を決める一戦は１５頭立てで争われ、５番人気のレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）は６着。悲願のＧ１初制覇はならなかった。４コーナーでは抜群の手応えに見えたが、直線に入ってジリジリとしか伸びなかった。ルメール騎手はフェブラリーＳ、高松宮記念と今春Ｇ１で２連勝していたが、ストップした。

前走の中山記念で重賞５勝目を挙げた同馬は、Ｇ１ではこれまで、２３年香港ヴァーズ（８着）、２４年天皇賞・秋（８着）、２５年マイルＣＳ（１２着）と結果が出ず。悲願のＧ１制覇へ向け栗東滞在で調整。順調な課程を踏んで臨んだ一戦だったが、またしても勝利を挙げることはできなかった。

勝ったのは１番人気で北村友一騎手騎乗のクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）で、勝ちタイムは１分５７秒６。２着に逃げた３番人気のメイショウタバル（武豊騎手）が粘り込み、３着には２番人気のダノンデサイル（坂井瑠星騎手）が入った。

クリストフ・ルメール騎手（レーベンスティール＝６着）「クロワデュノールの後ろで、いいポジションで冷静に走れました。直線に向いて、いい戦いができると思ったけど、坂の上から苦しくなりました。この距離、この馬場、このレベルで最後は大変でした」

西村淳也騎手（ヨーホーレイク＝７着）「そんなに差はなかったし、全力で走ってくれました」

岩田望来騎手（デビットバローズ＝８着）「いい位置でレースができて、理想の形だったんですけど…」

松山弘平騎手（ボルドグフーシュ＝９着）「ロスなく内からの競馬をして、よく頑張ってくれました」