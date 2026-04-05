◆パ・リーグ 西武―楽天（５日・ベルーナドーム）

３連勝中と波に乗る楽天は、ドラフト１位ルーキー右腕の藤原聡大＝花園大＝がプロ初勝利を懸けて２度目の先発。西武を相手に５回を投げ、４安打１失点と好投したが、１−１で降板し、プロ初勝利はお預けとなった。

１５０キロ台の直球と切れのある鋭い変化球を武器に、レオ軍団へと向かっていった。１点リードの３回先頭では桑原に左越え同点ソロを被弾。しかし４四死球と走者を出しても、粘りの投球でこの１点のみに抑え、しっかりとゲームメイクした。

降板後、藤原は「５回を投げ切れたことは良かったです。前回の反省点を活かせたことも良かったです。ただ、無駄な四死球などを出してしまったことで、野手の皆さんのリズムを作れなかったのは次回の反省としたいです」とコメントした。

◆藤原聡大（ふじわら・そうた）２００３年１１月２０日、三重・伊賀市生まれ。２２歳。玉滝小１年時に少年野球チーム「阿山ブルーファイヤーズ」で野球を始め、二塁手。阿山中では甲賀リトルシニアに所属し、遊撃手。水口（滋賀）では１年秋からベンチ入り。花園大では１年春からベンチ入りし、２年春に全日本大学野球選手権に出場した。２０２５年ドラフト１位で楽天に入団。花園大初のプロ野球選手。１７８センチ、７３キロ。右投右打。