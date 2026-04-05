◆パ・リーグ ロッテ３―４ソフトバンク（５日・ＺＯＺＯマリン）

ロッテはソフトバンクに２試合連続して逆転負けを喫して今季９試合で４勝５敗となり、今季初めて借金１となった。前カードの日本ハム戦（エスコン）から２カード連続の負け越しとなった。

先発した小島は４回１／３、７１球を投げて６安打、２四死球、２奪三振、４失点で開幕から２連敗。１点リードの４回１死から山川、今宮の連続二塁打で同点とされ、なおも２死三塁で谷川原に中前適時打を許して勝ち越された。

４回に味方が同点に追いついた直後の５回は無死一、三塁のピンチを招くと栗原の左犠飛で勝ち越され、柳田への死球で２番手の広池と交代。今季初登板した３月２９日の西武戦（ＺＯＺＯ）では４回１失点で降板しており、２試合続けて５回もたず。「同点に追いついてもらった次の５回の先頭（野村）への四球が１番もったいなかったと思います」と言葉を絞り出した。

野手陣では「３番・左翼」でスタメン出場の西川が初回の好走塁や２回の好守などで気を吐いたが、ソフトバンク先発のスチュワートを攻略できず。８回に藤原がソフトバンク２番手の上茶谷から右翼席に１号ソロを放ったが反撃も及ばなかった。早期の借金返済を目指して、７日からは敵地の京セラドームでオリックス３連戦に臨む。