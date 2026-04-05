◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―ＤｅＮＡ（５日・東京ドーム）

巨人の井上温大投手がＤｅＮＡ戦で今季初先発に臨み、７回８９球を投げて３安打１失点で降板した。降板後に味方が３得点で逆転し、勝利投手の権利が舞い込んだ

井上は初回、先頭・牧を見逃し三振に抑えるなど３者凡退。２回は、４番・宮崎に中前安打を浴びたが、５番・ビシエドの打球を中堅手・佐々木がダイビングキャッチ。６番・山本は遊ゴロ併殺打。グラブをパチンとたたいた。３回も梶原から空振り三振を奪うなど３人で片付けた。

しかし、両者無得点のまま迎えた４回。牧、度会を２者連続空振り三振に仕留めたが、３番・佐野に左中間席へ飛び込む先制ソロを浴びた。

１点を追う５回はこの回の先頭・ビシエドに左前安打を浴びたが、後続を抑えた。６回も２者から三振を奪うなど３人で料理。７回は先頭・佐野を四球で出塁させたが、山本をこの日８個目の三振に抑えるなどして無失点。７回の攻撃で代打を送られて降板となった。

井上は昨季終盤に発症した左肘痛の影響でキャンプは故障班スタート。徐々に強度を上げ、患部の状態を確認しながら調整してきた。ファーム・リーグでは開幕投手を務め、３試合に登板して２勝０敗、防御率０・５３。１７イニングで２６三振を奪う圧巻の投球を披露して１軍での先発のチャンスが巡ってきた。