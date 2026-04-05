◆パ・リーグ 西武―楽天（５日・ベルーナドーム）

３連勝中と波に乗る楽天は、ドラフト１位ルーキー右腕の藤原聡大＝花園大＝がプロ初勝利を懸けて２度目の先発。西武を相手に５回を投げ、４安打１失点と好投したが、プロ初勝利はお預けとなった。

１５０キロ台の直球と切れのある鋭い変化球を武器に、レオ軍団へと向かっていった。１点リードの３回先頭では桑原に左越え同点ソロを被弾。しかし４四死球と走者を出しても、粘りの投球でこの１点のみに抑え、しっかりとゲームメイクした。

小野寺投手コーチも「ランナーを出しながらも粘り強く投げられていますね。打者ともしっかりと勝負できています。前回の反省点も活かしながら投げられていますよ」と称える投球だった。

収穫と課題の詰まった９４球。このようなピッチングを続けていけば、白星は自然とついてくる。

◆藤原聡大（ふじわら・そうた）２００３年１１月２０日、三重・伊賀市生まれ。２２歳。玉滝小１年時に少年野球チーム「阿山ブルーファイヤーズ」で野球を始め、二塁手。阿山中では甲賀リトルシニアに所属し、遊撃手。水口（滋賀）では１年秋からベンチ入り。花園大では１年春からベンチ入りし、２年春に全日本大学野球選手権に出場した。２０２５年ドラフト１位で楽天に入団。花園大初のプロ野球選手。１７８センチ、７３キロ。右投右打。