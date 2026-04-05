元TOKIOの松岡昌宏（49）が5日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。実は髪型で「めちゃめちゃ憧れている」タレントを告白した。

58歳で「昔から白髪が多くて最近は白髪が9割」だというリスなーのメッセージに、松岡は「これはないものねだりなんでしょうね、うらやましいです。僕、白髪にめちゃめちゃ憧れているんで。かっこいいじゃん、白髪の方々って」と明かした。

「だから、『ひるおび』見ていると、恵（俊彰）さんとかいいな、とか思うもんね」と告白。「ちょっと白髪でオールバックにしてたりとかしてもかっこいいし。歳取ったらそういうのはうらやましいよな、いやマジで」とした。

「俺たちの白髪は部分的。だから、染めたりする。真っ白だったら全然染めなくていいんじゃないかと思うけど、ないものねだりなんでしょうね。いや〜うらやましい」としみじみ。「うらやましいと思っている方、たくさんあると思いますよ。やっぱりダンディズム。俺はうらやましいな。いつかああいう髪型になってみたいなって、思うんだよね」と話した。