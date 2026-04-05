23歳・蒔田彩珠、愛車“ドラッグスター”でツーリング ラフな格好で駆け抜ける姿に反響「凄えカッコいい」「思っていたイメージかわった」
俳優の蒔田彩珠（23）が5日に、自身のインスタグラムを更新。愛車でツーリングを楽しむ様子を公開した。
【動画「思っていたイメージかわった」愛車“ドラッグスター”でのツーリングの様子を披露した蒔田彩珠
2023年4月に投稿で「免許合宿行った！」と明かし、免許取得を報告していた蒔田。それからインスタではたびたび、愛車のヤマハ「ドラッグスター250」でツーリングを楽しむ様子を披露している。
今回の投稿では、「キャッシュオンリーバイカー第2弾！Let’s Go!!!!」とつづり、走る様子を動画で公開。「全然バイクの格好じゃないな」とラフな格好の蒔田が、颯爽と走り抜けている。
ギャップを感じるこの姿に、「凄えカッコいい」「良いねぇ〜」「バイク乗れるなんてすごい！」「ドラッグスターいいよね」「思っていたイメージかわったよ」など、さまざまな反響が寄せられている。
【動画「思っていたイメージかわった」愛車“ドラッグスター”でのツーリングの様子を披露した蒔田彩珠
2023年4月に投稿で「免許合宿行った！」と明かし、免許取得を報告していた蒔田。それからインスタではたびたび、愛車のヤマハ「ドラッグスター250」でツーリングを楽しむ様子を披露している。
今回の投稿では、「キャッシュオンリーバイカー第2弾！Let’s Go!!!!」とつづり、走る様子を動画で公開。「全然バイクの格好じゃないな」とラフな格好の蒔田が、颯爽と走り抜けている。
ギャップを感じるこの姿に、「凄えカッコいい」「良いねぇ〜」「バイク乗れるなんてすごい！」「ドラッグスターいいよね」「思っていたイメージかわったよ」など、さまざまな反響が寄せられている。