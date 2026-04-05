「彼らは本当に強い」前田＆旗手と同僚のチュニジア代表FWが森保ジャパンに戦々恐々！「スコットランド戦とイングランド戦を見た」
ワールドカップ対戦国の選手が、日本を警戒している。
６月に開幕する北中米ワールドカップで日本代表はオランダ、チュニジア、スウェーデンと同じグループFに入った。
英メディア『Daily mail』によると、セルティックで前田大然や旗手怜央と同僚であるチュニジア代表FWセバスチャン・トゥクネイがGSで戦う森保ジャパンについて、こう言及した。
「日本戦は素晴らしいものになるだろう。彼らは本当に強い。本大会で良い成績を残す可能性がある国の１つだ」
また23歳のチュニジア人は、日本の３月シリーズ２連戦をチェックしたようで「スコットランド戦とイングランド戦を少し見たよ。スピードに溢れる攻撃ができて、クオリティの高い選手がいる本当に素晴らしいチームだ。相当やれるはずだ。しかし厳しいグループに入った」と述べている。
なお、日本とチュニジアはGS第２戦で相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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６月に開幕する北中米ワールドカップで日本代表はオランダ、チュニジア、スウェーデンと同じグループFに入った。
英メディア『Daily mail』によると、セルティックで前田大然や旗手怜央と同僚であるチュニジア代表FWセバスチャン・トゥクネイがGSで戦う森保ジャパンについて、こう言及した。
「日本戦は素晴らしいものになるだろう。彼らは本当に強い。本大会で良い成績を残す可能性がある国の１つだ」
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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