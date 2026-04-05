やはり強かった。3冠初戦となる菊水賞（ダート1700メートル）が2日に行われ、単勝1・3倍の断然人気に支持されたゴッドフェンサー（牡3＝盛本、父ルヴァンスレーヴ）が1冠目を手にした。

2番人気のリーガルタイム（牡3＝柏原、父ベストウォーリア）が逃げる展開。ゴッドフェンサーは終始その後ろでレースを進め、2周目4コーナーの手前で鞍上の吉村智洋がゴーサイン。最終直線に入る前にはミルトイブニング（牡3＝保利平、父タイセイレジェンド）が迫ってきたが、最後は5馬身突き放して完勝。当競走も含めた、勝った直近3走の重賞で最大となる着差で完封してみせた。

管理する盛本信春調教師は昨年、兵庫初の無敗3冠馬となったオケマル（牡4、父ニューイヤーズデイ）から数えて3冠競走4連勝。「自信を持って臨めたし、本当に順調にきている。調教ではオケマルに並ぶぐらいにはなってきた。（3冠の）権利が発生したからには狙いたい」と、ゴッドフェンサーでも3冠挑戦を示唆。吉村も「次に向けてしっかり体調を整えていけば、勝ちに一番近いんじゃないかなと思う」と相棒を評価した。

サラブレッドの3冠体系が確立された2000年以降、兵庫3冠馬に輝いたのはオケマルとロードバクシンのただ2頭。史上初の2年連続3冠馬誕生に王手をかけるか、はたまた別の有力馬が台頭するのか、来月5日の兵庫優駿からも目が離せない。