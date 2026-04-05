蜂蜜から造る「ミード」。

世界最古の酒ともいわれながら、醸造家が少なく認知度も低い酒を造り続けてきた滋賀県野洲市永原の「アンテロープ」（谷沢優気代表）が、世界最大級の品評会で最高位の「グランドチャンピオン・プロ」に輝いた。公式の受賞記録によると、日本の醸造所が同賞を受賞したのは初めてという。（河村真司）

今年２月、ポーランドで開かれた「ミード・マッドネス・カップ」で、谷沢さんが出品した「Ａｕｒｅａ１３」（アウリア１３）が、１００点満点中９８点を獲得。７７７品の中でトップとなった。

ミードは蜂蜜と水、酵母から造り出される。静岡の養蜂家・塩見亮太さんが集めた蜂蜜を使っており、「マスカットやミントの香りもする」と谷沢さん。「国産の蜂蜜で造りたかった」と意気込む一方で「繊細な日本の味が認められるだろうか」と不安もあったという。だが、結果は▽味わい▽香り▽余韻の長さ――など５項目の採点はいずれも高評価。杞憂（きゆう）に終わった。

「アウリア」はラテン語で黄金の意。蜂蜜の色合いを表現しつつ、塩見さんの「塩見を『４０３』とあて、因数分解したら１３と３１になった」と命名理由を明かす。同じ蜂蜜から、アルコール度数６％の「１３」と１２％の「３１」と二つのアウリアを造り、甘さと泡が特徴の「１３」を出品した。谷沢さんは「同じ原料からアルコール度数２％から１０％以上のものまで、熟成樽を変えれば香りも変えられる。蜂蜜が持っている面白さを表現したい」と話す。

２０１９年、東京で開かれたビールの国際祭典で、世界的なミード醸造所のものを飲んで衝撃を受けた。甘くて酸っぱいアルコール入りのジャムのような液体。クラフトビール醸造を目指して修業を重ねていたが、方針を転換した。製パン工場だった場所に設備を整え、２０年にアンテロープを創業した。

ミードは、商業ベースに達しない糖度の低い蜂蜜からも生み出せる。「それでも養蜂家それぞれの味がしっかり出る。新しい光を当てられる可能性がある」と農業活性化への未来像も描く。

「アウリア１３」（５００ミリ・リットル、税込み２８６０円）の在庫は完売したが、８月中旬には今年採取した蜂蜜での新酒が出来上がる予定。同社のミードはサイト（https://antelopemeadery.com）から購入できる。