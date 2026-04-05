女優の内田理央（34）が5日、自身のインスタグラムを更新し、重度の花粉症に悩まされていることを報告した。

3月28日以来8日ぶりの投稿で「花粉症でスギとヒノキにやられて(重度花粉症) 顔が腫れる毎日で写真を全く撮れず スマホのフォルダに、楽屋で撮った髪型の記録写真しかない内田です」と楽屋で撮影したという正面と横顔の3枚の画像をアップ。

「杉はちょっと落ち着いてきた？よね？ ヒノキなのか？これは？ 毎朝目がくっついちゃって開かないよう 目頭が荒れすぎて皮むけてきたようう まつ毛が抜けちゃったようううううううくそぉお 早く花粉シーズン終わってくれ、、、」と悲鳴を上げた。

「今年は毎日乳酸菌を飲んで腸活してアレルギーをなくす予定です」とふくれっ面の絵文字とともに投稿。「追記、撮影後の記録用の写真なのでピンマイクがだらんと垂れてます笑」と説明し、ハッシュタグで「花粉最悪」「花粉治したい」「花粉やばい」「重度花粉症」と心の叫びを明かした。

ストーリーズにも「山で撮影だったから花粉吸いすぎた そしてヒルに噛まれた びっくり！」「辛すぎて家から出られない」とつづっている。

フォロワーからは気遣いの声が続々と届き、「辛いのに更新してくれてありがとう」「目まで腫れちゃうなんて相当しんどいですよね」「りおちゃんの花粉症が少しでも良くなりますように」「写真綺麗すぎますぅぅうっ！！！！！」「早く花粉シーズン終わりますように」「めちゃめちゃ美人さんです」などのコメントが届いた。