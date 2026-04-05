YouTubeチャンネル『にゃんだら家。』に投稿されたのは、空腹に耐えきれず投稿主さんにご飯をおねだりする子猫の様子。「こんな可愛いおねだりたまりせんね」「可愛い連発です」「美味しそうに食べるね」と絶賛の声が寄せられました。

【動画：お腹がペコペコな保護子猫→必死に鳴いておねだりして…悶絶必至の『可愛い行動』】

可愛いおねだり

子猫のつくしちゃんは、乳飲み子の頃に屋根に一人でいたところを保護されました。その後健康にすくすくと成長したつくしちゃん。今日も「おにゃかがすいたよ～」と可愛く投稿主さんにおねだりです。

しかし、そのおねだりが「み”ゃああああ」「びゃああああ」となんとも渋いだみ声なのです。その可愛らしい風貌とのギャップに笑顔がこぼれてしまいます。

ど～れ～に～ち～よ～う～か～な～

つくしちゃんの前には、たくさんの種類の猫ごはんが。つくしちゃんは「どれにちようかな♪」と物色中です。

動き回りながら「これがいい！」と決めるものの、大人用のご飯であったため投稿主さんに「つくしのはこれだよ～」と優しく諭されてしまうのでした。

念願のお食事タイム♪

待ちに待ったご飯は、ウェットフードとカリカリが混ざったもの。つくしちゃんは、うっとりした表情で丁寧に味わい尽くします。

「ぺちゃぺちゃ・・・」と、とーってもいい音を出しながら、一生懸命食べているその様子は永遠にみていられそうな位、可愛らしいのです。

食後はお友達と水分補給もしっかりと行います。

たくさん食べてたくさん飲んで元気いっぱい暮らそうね♪

YouTubeチャンネル「にゃんだら家。」ではつくしちゃんの日常生活や成長の様子を観ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「にゃんだら家。」さま

執筆：きなこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。