猫が疲れているサイン5選

猫の疲れは、言葉ではなく行動の変化として表れやすいものです。元気がないように見えても、単なる眠気なのか、それとも体調不良の前触れなのかは見分けが難しいですよね。

だからこそ、普段の様子を知ったうえで「何がいつもと違うのか」を丁寧に見ることが大切です。ここでは、疲労を感じているときに見られやすい代表的なサインを5つ紹介します。

1.いつもより寝る時間が増える・起きてこない

猫はもともと長時間眠る動物ですが、普段より明らかに寝ている時間が長くなったり、呼んでもなかなか起きてこなかったりする場合は注意が必要です。

単にぐっすり眠っているだけなら問題ないですが、反応が鈍い、起きてもすぐにまた寝てしまうような様子が続くなら、疲労や体調不良が背景にあるかもしれません。

2.遊びやおやつへの反応が弱い

好きなおもちゃを見せても無反応だったり、おやつを出しても普段ほど喜ばなかったりする場合は、疲れや不調が関係している可能性があります。とくに普段は活発で反応のよい猫ほど、その差が分かりやすく出るものです。

一時的に気分が乗らないだけのこともありますが、「遊ばない日が続く」「興味を示さない時間が長い」といった変化があるときは、少し慎重に様子を見たほうがよいでしょう。

3.動きがゆっくりで、ジャンプや高い場所を避ける

疲れているときの猫は、全体的に動作がゆっくりになり、普段なら軽々と上がる場所を避けることがあります。

高いところに登らない、段差を嫌がる、慎重に歩くといった変化がある場合は、単なる疲れだけでなく、関節や筋肉の違和感が隠れている可能性も考えられます。

4.毛づくろいが減る・被毛がボサボサになる

猫は体調が落ちると、毛づくろいにかける余裕がなくなりやすくなります。そのため、被毛がいつもより乱れていたり、ツヤがなくなっていたり、フケが目立ったりするのは、疲労や不調のサインとして見逃せません。

とくにシニア猫では、こうした変化が老化だけでなく体調不良の表れであることもあるため、見た目の変化も丁寧に観察してあげたいところです。

5.隠れる・人との距離を取る

疲れているときや体調がすぐれないとき、猫は静かな場所にこもって休もうとすることがあります。

名前を呼んでも出てこない、触られるのを嫌がる、普段より人との距離を取るといった行動は、「ひとりでいたい」「そっとしておいてほしい」というサインかもしれません。

家庭でできる対処法

猫が疲れているように見えるときは、まず無理をさせず、安心して休める環境を整えることが基本になります。焦って何かをしようとするよりも、静かに見守りながら必要なケアを整えることが回復の助けになるはずです。

まずは静かに休める環境を整える

疲れている猫にとって、安心して眠れる場所があることはとても重要です。人の出入りが少ない静かな場所にベッドや毛布を用意し、無理に抱っこしたり遊びに誘ったりせず、まずはしっかり休ませてあげましょう。

室温と水分補給を確認する

暑すぎる、寒すぎるといった環境は、疲れている猫の体にさらに負担をかけてしまいます。室温を快適に保ち、飲み水がきちんと減っているかも確認してください。

自分からあまり動かないときほど、水分が取れているかどうかは意識して見ておく必要があるでしょう。

食欲が落ちているときは食べやすさを工夫する

少し食欲が落ちている程度なら、香りが立ちやすいウェットフードや温めたごはんなどで様子を見る方法もあります。

ただし、無理に食べさせようとするのではなく、「食べる気があるかどうか」を確認する意識が大切です。

長引くときは早めに受診する

疲れているだけに見えても、実際には別の病気が隠れていることもあります。元気がない状態が丸一日以上続く、まったく食べない、吐く、下痢をしているなどの症状がある場合は、早めに動物病院へ相談するのが安心です。

まとめ

猫が疲労を感じているときは、睡眠時間や反応の仕方、動き方などに変化が出やすくなります。一時的な疲れであれば、静かに休ませることで回復することも多いですが、長引く場合は病気が隠れている可能性も考えられます。

大切なのは、「いつもと比べてどうか」を意識して見てあげることです。違和感が続くときは早めに相談し、日々の観察で愛猫の健康を守っていきましょう。

(獣医師監修：葛野宗)