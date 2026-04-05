今季は“カーキ”かも！【ROPÉ PICNIC】大人のサマ見え「春アウター」

ニュアンスのある色味がおしゃれ見えする「カーキ」。トレンドカラーとして注目されている今シーズンも、ぜひ取り入れたいカラーです。今年らしく着こなすなら、ミリタリーな雰囲気を残しつつ、都会的で洗練された印象を与えるデザインを選ぶのがおすすめです。今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から、サッと羽織ってサマ見えする「春アウター」をご紹介します。シャツとジャケットのいいとこ取りをしたブルゾンや、シルエットのアレンジを楽しめるトレンチコートが登場。

サッと羽織ってサマ見え！ シャツとジャケットのいいとこ取り

【ROPÉ PICNIC】「ミリタリーブルゾン」\8,492（税込）

厚手のコットンに加工を施した、ヴィンテージ感のある風合いが特徴。大きめのフラップポケットが目を引き、ミリタリーテイストな着こなしを楽しめるブルゾン。ジャケットのきちんと感もシャツの羽織りやすさもあわせ持ち、デイリー使いしやすいのも魅力です。後ろ姿に立体感が出るように設計された、バック調節タブ付き。ディテールにこだわったデザインで、サッと羽織るだけでサマ見えしそう。