女優キャリー・マリガン（40）が、ウィンザー城にてチャールズ国王からCBE勲章（大英帝国勲章第3級）を授与された。「華麗なるギャツビー」（2013年）で知られるキャリーは、映画「17歳の肖像」(2010年)、「プロミシング・ヤング・ウーマン」(2021年)、「マエストロ: その音楽と愛と」(2023年)で過去には3度、米アカデミー賞にノミネートされたこともある。3月31日に行われた叙勲式において、演劇への貢献が認められ、国王から栄誉を授かり、「本当に大好きな仕事に就けている幸運に加え、このような栄誉をいただけることは格別」と喜びを語った。



【写真】アカデミー賞より緊張!?チャールズ国王と対面、勲章を授与される

式典には、マムフォード・アンド・サンズのミュージシャンである夫マーカス・マムフォードも同席した。キャリーは、グレタ・ガーウィグが監督を務めるNetflixの新作映画「ナルニア国物語／魔法使いの甥」でダニエル・クレイグと共演することから、次期ジェームズ・ボンドについての質問を受け、「ダニエルの後を継ぐのは大変な役目ね。何より素晴らしい俳優であることが重要」と、自身の見解を述べていた。



そんなキャリーは以前、家族と自宅で過ごしているときは「有名人とは感じない」と明かしていた。マーカスとの間に8歳のエヴリン、5歳のウィルフレッド、および2023年9月に誕生した第3子がいるキャリーは「ヴォーグ」誌に対し、芸能界での華やかな生活を、ドラマ「ドクター・フー」に登場する次元越えの装置ターディスに例えながら「普段の生活は田舎で過ごす穏やかで普通のものだけど、時折魔法の電話ボックスに足を踏み入れると、反対側ではデザイナーのドレスを着てフラッシュを浴びている。私の人生はそんな感覚」と、公私のギャップを語った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）