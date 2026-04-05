◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル、良）

春の古馬中距離王者を決める一戦は１５頭立てで争われ、２番人気のダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は３着。直線で内から追い上げたが、国内外Ｇ１・３勝目を挙げることはできなかった。

２４年の日本ダービーを制した同馬は、昨年、ドバイ・シーマクラシック・Ｇ１を制覇。その後は英国のインターナショナルＳ（５着）、ジャパンＣ（３着）、有馬記念（同）と国内外でＧ１ロードを突き進んだ。今年初戦はドバイ遠征を自重し、当レースを選択。初の阪神コース出走で、後輩ダービー馬のクロワデュノールなどの後じんを拝する形となってしまった。

勝ったのは１番人気で北村友一騎手騎乗のクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）で、勝ちタイムは１分５７秒６。２着は３番人気のメイショウタバル（武豊騎手）が入った。

坂井瑠星騎手（ダノンデサイル＝３着）「落ち着いて、レースに臨めましたし、雰囲気はよかったです。レースは全体的に少し忙しい感じがあって、ベストの条件ではなかったかなという中でも、力のあるところは見せてくれました」

古川吉洋騎手（タガノデュード＝４着）「ペースが流れていたし、外枠だったので、いつも通りの競馬をしました。３ハロン過ぎから動かしていく形で、いい反応をしてくれました。１〜３着馬がＧ１馬ばかりの中、よく食らいついてくれたし、力をつけてくれています」

幸英明騎手（セイウンハーデス＝５着）「もまれたくなかったけど、内枠でしたからね。それでも我慢してくれたし、大人になっています。外でもまれなければ、また違ったかもしれませんが、今日は力を見せてくれました」