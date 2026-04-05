LE SSERAFIM・KAZUHA、カメラ映えするメイクのコツを明かす「なるべく薄く」
5人組グルーバルグループ・LE SSERAFIMのKAZUHA（カズハ／22）が5日、東京・原宿のヨドバシJ6ビルで行われた『VIDIVICI』（ヴィディビーチ）日本ローンチメディア発表会に参加した。
【動画】圧倒的スタイル…美脚全開の衣装で登場したLE SSERAFIM・KAZUHA
黒のミニ丈ワンピースで登場。「私はメイクの目的が自分自身をさらに美しく見せることだと思っているんです。“スキンコアビューティー”は、その人が持っている本来の肌を大切にする考え方だと思っています。なので厚く重ねるより、肌のキメを整えて自然にその人を本来の肌の美しさを引き立てることがステキだなと思っています。特にベースメイクを大切にする考え方だと思います」とアピールした。
また、KAZUHAは「“スキンコアビューティー”は、その人が持っている本来の肌を大切にする考え方。なので、たくさん厚くメイクを重ねるよりは薄く、その人が本来持っている美しさを引き立てる考え方だと思います」とする。ベースメイクで大切にしているポイントを問われると「スケジュールが多いと特にベースメイクが大切になってくる。撮影の合間にお直しする時も重ねたりするとよれてしまったり、目立ってしまう。時間が経っても崩れない、肌によくなじむのか、崩れても汚く見えてしまわないかを大切に見ています」と説明。カメラ映えするためのコツについては「たくさん厚く塗るより、肌自体のキメが大事だと思っていて。普段のスキンケアを大切に行って、後はメイクをする時もなるべく薄く、自分自身の肌をキレイに見せられるように」と話していた。
『VIDIVICI』はメイクアップアーティスト発祥のブランド。“スキンコアビューティー”というコンセプトのもと、肌本来の艶やかさとバランスに着目。日本未上陸だが、すでにオンラインショップや韓国を訪れて購入するなど日本人のファンも多く、肌を美しく見せるベースメイク商品が特に人気となっている。KAZUHAはブランドのアンバサダーを務めている。アンバサダー就任についてKAZUHAは「本当に光栄でうれしかった」と振り返っていた。
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黒のミニ丈ワンピースで登場。「私はメイクの目的が自分自身をさらに美しく見せることだと思っているんです。“スキンコアビューティー”は、その人が持っている本来の肌を大切にする考え方だと思っています。なので厚く重ねるより、肌のキメを整えて自然にその人を本来の肌の美しさを引き立てることがステキだなと思っています。特にベースメイクを大切にする考え方だと思います」とアピールした。
『VIDIVICI』はメイクアップアーティスト発祥のブランド。“スキンコアビューティー”というコンセプトのもと、肌本来の艶やかさとバランスに着目。日本未上陸だが、すでにオンラインショップや韓国を訪れて購入するなど日本人のファンも多く、肌を美しく見せるベースメイク商品が特に人気となっている。KAZUHAはブランドのアンバサダーを務めている。アンバサダー就任についてKAZUHAは「本当に光栄でうれしかった」と振り返っていた。