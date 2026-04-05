元TOKIOの松岡昌宏（49）が5日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身の白髪事情を明かす場面があった。

58歳で「昔から白髪が多くて最近は白髪が9割」だというリスナーから「髪染めしてますか？」と質問が寄せられた松岡は「作品によってはね」と回答。「僕も生え際のところとか、もみあげはもう白い。あとヒゲは半分ぐらい白い」と赤裸々に明かした。

「役によっては髪の毛も黒くする時もあります。白髪がたくさんあればいいんだけど、まだらだとそっちに目がいっちゃうと嫌だっていうので、作品によっては相談して。“染めたほうがいいですか？”“できるなら”“じゃあ染めときます”みたいにあるんですけど」と話した。

「これから作品に入るにあたって、いろんな役が出てくると思うんだけれども」としつつ、「昔は白髪塗ったりとかしていた。でも今だったら、白髪を増毛とかできるんじゃないかな。そうすれば、ちょっと白髪まじりの髪型とかもできる。やってみようかな、今度」と松岡。「毛も細くなってきて、つむじとかも、俺、猫っ毛だから、髪の毛下ろしたりすると隙間が目立ったりするから。そういうのも試してみようかな。面白いよね。“松岡、急に白髪ロマンスグレーみたいになったじゃん”と思ったら、“あ、増毛したな”と思ってください」と笑った。

「冗談抜きで、これから役とかで、たぶんそういうの増えてくるから、あの手この手使っていろいろやってくので」としつつ「俺は基本、普段は坊主でいい人間なんですけど」とも。「ずっと坊主にしていたいんだけど、いろいろお仕事しているので、“坊主は今の時期ちょっと”って言われることがあるんです」と苦笑。「海外のアーティストみたいに役でウィッグを替える。あれが一番いいと思うんだけどね」と話した。