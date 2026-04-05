◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル、良）

春の古馬中距離王者を決める一戦は１５頭立てで争われ、３番人気のメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）は敢然とハナへ。良とはいえ前日の雨の影響が残るなか１０００メートル通過は５８秒１。それでも、直線に入っても脚色は衰えず、粘りに粘ったがゴール前で差されて２着に敗れた。昨年の宝塚記念に続くＧ１・２勝目はあと一歩のところで逃してしまった。

武豊騎手は、Ｇ１昇格後の２０１７年以降、１７年キタサンブラック、２３年ジャックドールで勝利。３勝目を狙ったが、お預けとなった。

同馬は、昨年、武豊騎手を背に宝塚記念でＧ１初制覇。その後は天皇賞・秋（６着）、有馬記念（１３着）と不本意な成績が続いた。今回は、これまで３戦３勝と得意の阪神コースでの一戦となったが、勝利はつかめなかった。

勝ったのは１番人気で北村友一騎手騎乗のクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）で、勝ちタイムは１分５７秒６。３着には２番人気のダノンデサイル（坂井瑠星騎手）が入った。

武豊騎手（メイショウタバル＝２着）「自分のやりたいレースはできました。自分が乗ったなかで、一番状態良く感じて、悔いのないレースができました」

石橋調教師（メイショウタバル＝２着）「自分の競馬はできた。この時計で走れたのはすごい。体は思ったより減っていたけど、下見所で見ても、宝塚記念のときぐらいで、これぐらいでいいのかなと。（今後は）宝塚記念になるかな」