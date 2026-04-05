◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル、良）

春の古馬中距離王者を決める一戦は１５頭立てで争われ、１番人気のクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が勝利。Ｇ１・３勝目をマークした。直線で力強く抜け出し、先頭でゴール板を駆け抜けた。Ｇ１昇格後の２０１７年以降、北村友一騎手は１９年アルアイン以来２勝目、斉藤崇調教師は初勝利となった。勝ちタイムは１分５７秒６。

昨年の日本ダービーを制した同馬は、秋にはフランス遠征を実施。プランスドランジュ賞・Ｇ３を制したが、凱旋門賞は１４着。ジャパンＣも４着だった。４か月の休養を挟んで臨んだ今年初戦。１７年以降、出走馬の着順が、〈４〉〈１０〉〈９〉〈２〉〈９〉〈１４〉〈１５〉〈９〉〈１５〉と振るわない大外枠からのスタートとなったがお構いなし。ダービー馬の底力を見せつけ、先輩ダービー馬のダノンデサイルなど強豪相手に、昨年の日本ダービー以来、約１０か月ぶりの日本での勝利を飾った。父キタサンブラックとの親子制覇となった。

２着は３番人気のメイショウタバル（武豊騎手）、３着には２番人気のダノンデサイル（坂井瑠星騎手）が入った。

北村友一騎手（クロワデュノール＝１着）「ありがとうございます。もちろん僕も期待していましたが、みなさんも期待しての１番人気だと思います。それに応えられてうれしく思います。公式会見でも言ったんですけど、いろんな方たちがつないでくださった継続騎乗だったので、感謝の気持ちを持ちながら挑みました。タフな馬場だなと思っていて、メイショウタバルという素晴らしいライバルが逃げていたので、なんとかつかまえてほしいと思って、追っていました。自分のなかでは今年はクロワデュノールが主役だと思っています。ずっと主役で引っ張っていけるように頑張ってほしいです。たくさんの応援、ありがとうございます。応えられて正直ほっとしていますけど、勝ててよかったです。これからも応援よろしくお願いします」