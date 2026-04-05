ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 【オリックス】また７回に痛恨被弾…２番手・ペルドモが万波に３ラン… 【オリックス】また７回に痛恨被弾…２番手・ペルドモが万波に３ラン 新庄ハムの連続試合ホームラン止まらず 【オリックス】また７回に痛恨被弾…２番手・ペルドモが万波に３ラン 新庄ハムの連続試合ホームラン止まらず 2026年4月5日 15時47分 スポーツ報知 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ◆パ・リーグ 日本ハム―オリックス（５日・エスコンフィールド） オリックスは２―２と同点の７回、痛恨の一発を食らった。先発・ジェリーをリリーフしたペルドモが２死一、二塁から万波に３ラン。外角スライダーを左越えへ運ばれた。４日の日本ハム戦（エスコンフィールド）でも、救援の山崎が野村に勝ち越し３ランを献上。２試合連続で、終盤に厳しい展開が待っていた。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【写真】オリのイケメン外野手が美人アスリートと結婚…愛のハグがほほえましい 【スコアボード】日本ハム―オリックス 【オリックス】５回まで無失点投球のジェリーが捕まる…８番・奈良間に同点三塁打 来日初登板初先発