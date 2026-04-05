■卓球 ITTFワールドカップ 男子シングルス準決勝 松島輝空 VS 林繇儒（5日、マカオ）

男子シングルス準決勝で、世界ランキング8位の18歳・松島輝空（木下グループ）が同7位の林繇儒（24、台湾）にゲームカウント4ー3（11−7、6−11、10−12、11−9、11ー5、2ー11、11ー6）で勝利し、決勝進出。W杯日本男子初の金メダルに王手をかけた。

準々決勝では同2位で2024年パリオリンピック・シングルスの銀メダリスト、T.モーレゴード（24、スウェーデン）に4ー0のストレート勝利を収めた松島。続く準決勝の相手は松島が過去6戦全敗、さらに今大会で張本智和（22、トヨタ自動車）を下した林との一戦となった。

第1ゲームは序盤から互角の展開となったが、松島が積極的なプレーで主導権を握る。強打で得点を重ねると、声を上げてガッツポーズ。最後は相手のミスを誘い、11−7でこのゲームを先取した。しかし第2ゲーム、相手に鋭いフォアハンドで攻められ、リードを許すと流れを掴めず。6ー11でゲームカウントを1ー1とした。

第3ゲームも松島は追う展開となったが、バックハンドで応戦するなどゲームポイントを奪った。しかしここから林が粘り強く得点を重ね、再びリードを許すと10−12と逆転され2ゲーム連続で失った。

第4ゲームは林の巧みな戦術に翻弄される。それでも一進一退の攻防の末、9−9に追いつくと、ここでタイムアウトを要求。再開後は相手のミスを誘い、最後はフォアハンドを打ち抜いて11−9でこのゲームを奪取し、ゲームカウントを2−2に戻した。

第5ゲームは激しいラリー戦を制し、松島が4連続ポイントを挙げる。ロングサーブを主体に攻め続けた松島はペースを掴みリードを広げると、11ー5でこのゲームを制し勝利に王手をかけた。しかしゲームカウント3ー2で迎えた第6ゲーム、林の猛攻に8連続得点を与えるなど11ー2でこのゲームを落とし、ゲームカウントは3ー3。勝負の第7ゲーム、6ー3と松島がリードを広げると、勢いそのままに相手にリードを渡さず。最後はバックハンドを決め切り、11ー6で試合を決めた。

今大会には日本からは9人の選手が出場。男子では張本智和（22、トヨタ自動車）と松島が準々決勝へ進出したが、張本は準々決勝で敗退。松島は準決勝へ進んだ。戸上隼輔（24、井村屋グループ）は決勝ラウンド1回戦で敗退。宇田幸矢（24、協和キリン）と川上流星（16、木下アカデミー）はグループリーグ敗退となった。女子では唯一、橋本帆乃香（27、デンソーポラリス）がベスト8入りしたが、準々決勝で世界ランキング2位の王曼碰（27、中国）にゲームカウント2−4で敗れ、準決勝進出はならなかった。張本美和（17、木下グループ）と伊藤美誠（25、スターツ）は決勝ラウンド1回戦で敗退。早田ひな（25、日本生命）はグループリーグ敗退となった。