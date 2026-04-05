◇パ・リーグ 楽天―西武（2026年4月5日 ベルーナドーム）

楽天のドラフト1位・藤原聡大投手（22＝花園大）が5日の西武戦（ベルーナドーム）でプロ2度目の先発登板。5回4安打1失点でプロ初勝利はお預けとなった。

初回から走者を背負いながらも西武打線を無失点に抑えた。しかし1―0の3回。先頭の桑原にプロ初被弾となる左翼席への同点ソロを浴びた。

4回は2四球を出しながらも要所を締めて追加点を許さず。5回にはこの日初の3者凡退で相手3番からの中軸を無失点に斬った。

6回に2番手の加治屋と交代。5回4安打1失点と粘りの投球を見せたがプロ1勝は次回以降に持ち越しとなった。降板後には「5回を投げ切れたことは良かったです。前回の反省点を生かせたことも良かったです。ただ、無駄な四死球などを出してしまったことで、野手の皆さんのリズムを作れなかったのは次回の反省としたいです」とコメントした。

プロ初登板となった3月29日のオリックス戦では3回8安打4失点（自責3）で降板。「打たれたということは足りないところがあると思うので次回の登板までにそこを見直して準備をしたい」と雪辱を誓っていた。