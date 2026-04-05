◆男子ゴルフ アジアンツアー インターナショナルシリーズジャパン 最終日（５日、千葉・カレドニアンＧＣ＝７１２６ヤード、パー７１）

最終ラウンドが行われ、日本ツアー３勝の木下稜介（３４）＝ＡＫＲａｃｉｎｇ＝が１０バーディー、２ボギーの６３をマーク。日本勢最高の通算１４アンダーの２位に入った。金谷拓実、浅地洋佑に続く日本男子３人目のインターナショナルシリーズ制覇には惜しくも１打及ばなかった。

オーストラリアのトラビス・スマイスが最終１８番パー５でイーグルを決めて逆転し、１５アンダーでツアー２勝目を飾った。

木下はプレーオフに備えてパッティング練習をしながら、スミスの逆転優勝を知った。「トラビスがすごかったですね。悔しいですが、決勝ラウンドでいいプレーができたので（９日からの）日本ツアーの開幕前にいい弾みになったと思います。今年から（昨年までの賞金王から）ポイントランキングになったので、圧倒的な強さで年間王者になりたいです」と意気込んだ。

トップと並んで最終日をスタートした今平周吾（３３）＝ロピア＝は４バーディー、３ボギーで回り、１１アンダーの６位だった。ともに最終日にスコアを５つ伸ばした生源寺龍憲（しょうげんじ・たつのり、２７）＝フリー＝、蝉川泰果（たいが、２５）＝アース製薬＝も６位で終えた。昨季の日本ツアー賞金王・金子駆大（こうた、２３）＝ＮＴＰホールディングス＝は、１０アンダーの１２位だった。

アジアンツアーの今大会は、賞金総額２００万ドル（約３億１８００万円）で、優勝者には３６万ドル（約５７３０万円）が贈られる。