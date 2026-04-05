オ・セフンが“開始10秒弾”含む2ゴール！ 清水、敵地で長崎に3発完勝
明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第9節が5日に行われ、V・ファーレン長崎と清水エスパルスが対戦した。
大混戦のWESTで抜け出したい両者の対戦は、まさかの開始10秒に先制点が生まれる。キックオフでGK後藤雅明にボールを下げた長崎に対し、清水のオ・セフンが猛烈なプレスをかけて、後藤のキックをインターセプト。するとこれがそのままゴールに吸い込まれた。
さらに4分、井上健太のクロスに嶋本悠大が頭で合わせて、清水がリードを広げる。前半終了間際には相手のハンドで清水がPKを獲得し、これをオ・セフンが決めてアウェイチームが3点リードで折り返す。
前半シュート数「0」に終わった長崎は、66分にようやく初シュートを記録。長谷川元希がペナルティエリア手前から右足を振り抜いたが、シュートは惜しくも左ポストに嫌われた。その後の長崎は積極的にシュート数を増やしていくが、いずれもゴールには結び付かない。
試合は清水が3点のリードを守りきって終了し、長崎は2試合ぶり黒星、清水は2試合ぶり白星となった。次節は11日に行われ、長崎は敵地でアビスパ福岡と、清水は敵地でサンフレッチェ広島と対戦する。
【スコア】
V・ファーレン長崎 0−3 清水エスパルス
【得点者】
0−1 1分 オ・セフン（清水）
0−2 4分 嶋本悠大（清水）
0−3 45＋3分 オ・セフン（清水）
大混戦のWESTで抜け出したい両者の対戦は、まさかの開始10秒に先制点が生まれる。キックオフでGK後藤雅明にボールを下げた長崎に対し、清水のオ・セフンが猛烈なプレスをかけて、後藤のキックをインターセプト。するとこれがそのままゴールに吸い込まれた。
さらに4分、井上健太のクロスに嶋本悠大が頭で合わせて、清水がリードを広げる。前半終了間際には相手のハンドで清水がPKを獲得し、これをオ・セフンが決めてアウェイチームが3点リードで折り返す。
試合は清水が3点のリードを守りきって終了し、長崎は2試合ぶり黒星、清水は2試合ぶり白星となった。次節は11日に行われ、長崎は敵地でアビスパ福岡と、清水は敵地でサンフレッチェ広島と対戦する。
【スコア】
V・ファーレン長崎 0−3 清水エスパルス
【得点者】
0−1 1分 オ・セフン（清水）
0−2 4分 嶋本悠大（清水）
0−3 45＋3分 オ・セフン（清水）
【ゴール動画】オ・セフンが開始10秒でゴール！ 長崎vs清水
開始10秒でゴール！？— DAZN Japan (@DAZN_JPN) April 5, 2026
キックオフ直後前から素早いプレスを
かけたオ セフンがカットしたボールは
そのままゴールへ吸い込まれた！
🏆 明治安田J1百年構想リーグ
🆚長崎×清水
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素早いクロスからのドンピシャヘッド！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) April 5, 2026
右サイドからの井上健太のクロスに
嶋本悠大が頭で合わせて決めた！
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🆚長崎×清水
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