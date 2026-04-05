タレントの佐藤栞里さんが4月4日、自身のインスタグラムを更新。満開の桜を楽しんだ様子を報告しました。



【写真を見る】【 佐藤栞里 】 「太陽を浴びながら桜を見にいけた日」 満開の桜にスマイル 公園の遊具で遊ぶ自然体な姿に「癒やされる」の声





投稿では「なかなか晴れ間が少ない日々ですがやっとやっと、太陽を浴びながら桜を見にいけた日 儚くて、可愛くて、気持ちが良いね」と綴り、待ち望んだお花見をようやく楽しめた喜びを伝えています。







投稿には複数の写真が添えられており、青空の下で満開の桜が枝いっぱいに花を咲かせる公園を舞台に、佐藤さんが茶色のコートに身を包みながら春の陽光を全身で浴びる姿が収められています。







桜の花びらが舞う中で笑顔のカットや、桜と青空だけを切り取った一枚など、春らしい写真が並んでいます。







また、公園内にある赤い馬型の遊具に座り、無邪気な笑顔を見せるショットも公開。茶色のコートと青いデニム、赤い遊具のカラフルなコントラストが目を引きます。







この投稿に、「栞里さんの笑顔はいつも素敵で癒されます」「すごく綺麗な桜 栞里ちゃんの笑顔がより一層輝いてる気がする」「春風みたいな笑顔のおかげで心がぽかぽかになりました」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】