【女子ボートレーサー・インタビュー 西田和加（２２＝埼玉）後編】

――ボートレースのことで相談できる相手は

西田 師匠ではないんですけど、同じ埼玉支部の島田賢人さんがすごく良くしてくださってます。レースもそうだしペラもそうだし、本当によく教えていただいてます。島田さんにはボートの相談は何でもします。ボートに対する向き合い方がすごい人で尊敬してます。こんな結果も出ないヤツを根気よく、自分よりも自分のことを信じて教えてくださってます。自分は周りの人に置いていかれてるけど、他の埼玉の先輩方もすごく応援してくださるので、その人たちのためにも頑張りたいですね。

――まずは初勝利が目標

西田 直近の目標はそうですね。今後は４期トータルも始まるのでそんなに余裕はこいていられない。水神祭もしたいし、３点を取ってその次は３・８０、最終的にはもっと上を目指したいです。埼玉支部の女子選手は浜田亜理沙さんとか、清埜翔子さんとか、前田紗希さんとかすごい方々がいらっしゃるので先輩たちの背中を追えるようになりたいです。

――現時点の課題は

西田 スピードですね。初動がないから向きは良くても出口でイマイチ出て行かないみたいなのをすごく感じます。あとはＳが安定してないのでバラつきをなくしてそもそもレースに参加できてないということを減らしていきたいです。

――練習で重点を置いてることは

西田 練習はレース以外は毎日行ってます。ターン出口のスピードを意識してやってます。あとは同期とか埼玉の先輩のレースを見るようにしてます。いいところに出られても「走る位置そこじゃない！」みたいなことが結構あって…。そこの経験は１周１Ｍ出てこないとできない経験だから、自分はその回数がまだ少ない。先輩のレースを見ると「道中ここ行くんだ」みたいなのを学べるのでレースはいっぱい見ないといけないなと思います。

――リフレッシュ方法は

西田 ドライブが好きです。実家がガソリンスタンドを経営している影響もあるんですが、同期の根岸真優ちゃんが車が好きで、隣に乗せてもらってだんだんと好きになっていった感じです。戸田ボートへ練習へ行くのに車で１時間半くらいかけて行くので、その行き帰りがドライブみたいな感じで、いろんな音楽をかけながら、たそがれたりしてます。それが毎日のリフレッシュになってますね。

――現在の愛車は

西田 マツダのロードスターのツーシーターのスポーツカーに乗ってます。マニュアルで乗ってるので左と右で操作が違って片手でハンドルを切るところはボートと似てるかもしれないですね。

――今後乗ってみたい車は

西田 車のイベントでドリフトの選手と交流していろんな話を聞かせていただいたのでドリフトをやってみたい気持ちがあって。ドリ車が欲しくてシルビアＳ１５に興味がありますね。普段乗る車としてはロードスターで満足してます。

――ファンへのメッセージを

西田 まだ全然、結果が出てない中で応援してくださる方もいるので、本当にありがたいと思います。その人たちのためにもいい結果を残せるように腐らず頑張り続けるので応援お願いします。