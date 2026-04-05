4月5日、阪神11Rで行われた第70回大阪杯（4歳上オープン・G1・芝2000m・1着賞金＝3億円）は、北村友一騎乗の1番人気、クロワデュノール（牡4・栗東・斉藤崇史）が勝利した。3/4馬身差の2着に3番人気のメイショウタバル（牡5・栗東・石橋守）、3着に2番人気のダノンデサイル（牡5・栗東・安田翔伍）が入った。勝ちタイムは1:57.6（良）。

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G1・3勝目で力示す

北村友一騎乗の1番人気、クロワデュノールがG1・3勝目をマークした。レースでは武豊メイショウタバルが主導権を握る形となり前半58秒台で隊列は進むと、クロワデュノールは中団から虎視眈々と機を伺った。直線まで手応えよく進み、逃げ込みを図るメイショウタバルを坂の上で射程圏に捉えると、ゴール寸前で力強く差し切った。殊勲の北村騎手は「メイショウタバルという素晴らしいライバルがいいペースで逃げていたので、なんとか捕まえてほしいなと思って一生懸命追いました」と激戦の直線を振り返った。

クロワデュノール 9戦6勝

（牡4・栗東・斉藤崇史）

父：キタサンブラック

母：ライジングクロス

母父：Cape Cross

馬主：サンデーレーシング

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 クロワデュノール 北村友一

2着 メイショウタバル 武豊

3着 ダノンデサイル 坂井瑠星

4着 タガノデュード 古川吉洋

5着 セイウンハーデス 幸英明

6着 レーベンスティール C.ルメール

7着 ヨーホーレイク 西村淳也

8着 デビットバローズ 岩田望来

9着 ボルドグフーシュ 松山弘平

10着 ショウヘイ 川田将雅

11着 マテンロウレオ 横山典弘

12着 サンストックトン 高杉吏麒

13着 ファウストラーゼン 岩田康誠

14着 エコロヴァルツ 浜中俊

15着 エコロディノス 池添謙一