CLAYGE新ライン登場♡サラふわ髪を叶えるフェザーシルキー

毎日のヘアケアをもっと心地よく♡CLAYGEから、新ライン「フェザーシルキー」が登場しました。クレイとシルクの美容成分を組み合わせた新処方で、軽やかでなめらかな髪へ導くのが魅力。自宅でスパ気分を味わえる、癒しのヘアケアを取り入れてみてください♪

クレイ×シルクでサラふわ髪へ



新ラインは、クレイ²の吸着力とシルク美容液成分¹の補修力を掛け合わせた処方が特徴。毛穴の汚れや余分な皮脂をしっかりオフしながら、髪をやさしくケアします。

洗い上がりは軽やかで指通りなめらか、ふんわりとした仕上がりに。

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自宅で楽しむスパ体験



漢草エキス*⁵を配合したもこもこ泡が頭皮を包み込み、じんわりとした心地よさを演出。さらに温冷スパ効果で、すっきりとした洗い心地を実現します。

忙しい日常でも、バスタイムが癒しの時間に変わるのが嬉しいポイントです。

オイルミストでツヤ感アップ



同時発売の「オイルミストセラム」は100ml・1,500円（税抜）。

細かいミストが髪に浸透し、パサつきを抑えてツヤのある仕上がりに導きます。外出前の仕上げや日中のケアにもおすすめです。

商品ラインナップ



シャンプー／トリートメント

価格：本体各500ml 1,400円（税抜）／詰替各400ml 1,100円（税抜）／トライアル（10ml×2）100円（税抜）

オイルミスト

価格：100ml 1,500円（税抜）

先行発売：2026年4月10日（金）／全国発売：2026年5月15日（金）

*¹：ラウロイルシルクアミノ酸Na（毛髪補修成分）（シャンプーのみ）

*²：モロッコ溶岩クレイ（汚れ吸着成分）

*³：2025年12月末日までのCLAYGEブランド累計出荷実績

*⁴：2017年7月から2026年3月末日まででクレージュブランドの製品が受賞した累計

*⁵：センブリエキス、オタネニンジン根エキス、セージ葉エキス、ツボクサエキス、ドクダミエキス、ショウガ根茎エキス（全て保湿成分）

*⁶：アサイヤシ果実エキス（保湿成分）

*⁷：テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（製品の抗酸化成分）

*⁸：アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム（保湿成分）

*⁹：ツボクサエキス（保湿成分）

*¹⁰：γードコサラクトン（毛髪補修・保護成分）

*¹¹：イソステアロイル加水分解シルク、（ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解シルク（すべて毛髪補修成分）

*¹²：アルガニアスピノサ核油、ハイブリッドヒマワリ油、プルケネチアボルビリス種子油、マカデミア種子油、ホホバ種子油（すべて保湿成分）

軽やかな美髪を手に入れて♡



CLAYGEの新ラインは、髪も気分も軽やかに整えてくれる頼れるアイテム♡毎日のケアに取り入れることで、サラふわな理想の髪へ近づけます。

心地よい香りとともに、自分をいたわる時間を楽しんでみてくださいね♪