ニューストップ > スポーツニュース > プロ野球ニュース > 前日にプロ初アーチの広島・佐々木泰、適時打で２試合連続の打点「思… 前日にプロ初アーチの広島・佐々木泰、適時打で２試合連続の打点「思い切って打ちにいこうと思っていた」 前日にプロ初アーチの広島・佐々木泰、適時打で２試合連続の打点「思い切って打ちにいこうと思っていた」 2026年4月5日 15時48分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 広島―阪神（セ・リーグ＝５日）――広島の佐々木が２試合連続で打点を挙げた。 一回、中前に適時打を放ち、二塁走者の大盛を先制のホームへ迎え入れた。「打ったのはストレート。（ストライク）ゾーンに来た球は思い切って打ちにいこうと思っていた」と振り返った。初球から狙っていく積極姿勢で前日はプロ初本塁打。開幕直後は苦しんだ新しい４番打者が覚醒の気配を漂わせ始めた。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 巨人が野手４人を入れ替え今季最多１６安打、浦田俊輔・佐々木俊輔・増田陸…定位置うかがう若手たち躍動 巨人が増田陸の２ランなど１６安打、逆転勝ち…阪神が延長十回に木浪の２ランで勝ち越し 広島・小園海斗が２試合連続で打点…阪神が延長戦を制す