広島―阪神（セ・リーグ＝５日）――広島の佐々木が２試合連続で打点を挙げた。

一回、中前に適時打を放ち、二塁走者の大盛を先制のホームへ迎え入れた。「打ったのはストレート。（ストライク）ゾーンに来た球は思い切って打ちにいこうと思っていた」と振り返った。初球から狙っていく積極姿勢で前日はプロ初本塁打。開幕直後は苦しんだ新しい４番打者が覚醒の気配を漂わせ始めた。