4つの数字を組み合わせて「23」を導き出しましょう！一見バラバラに見える数字も、正しい記号を入れればパズルのようにピタッとハマります。1分以内の正解を目指して、頭をリフレッシュさせてみませんか？

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数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！

パッと答えがひらめいた時の爽快感は、脳にとって最高の刺激になります。リラックスして挑戦してみてくださいね！

問題：□に入る記号は？

次の式の計算結果を考えてみましょう。

63 □ 7 □ 2 □ 5 = 23

ヒント：まずは左端の「63 □ 7」に注目。九九の「7の段」を思い出すと、ちょうど良い数字が見えてきませんか？

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正解：÷、×、＋

正解は「÷（わる）、×（かける）、＋（たす）」でした。

▼解説
左から順番に、どのように計算が進むか見ていきましょう。

63 ÷ 7 = 9
9 × 2 = 18
18 ＋ 5 = 23

スムーズに解けた人は、頭の回転がかなり速い証拠です！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)