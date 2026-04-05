ABEMAアナウンサー・西澤由夏、婚活していることを明かす「この1年ぐらい」写真集では水着ショットに初挑戦
「チャンスの時間」「ニューヨーク恋愛市場」（共にABEMA）に出演するABEMA専属アナウンサーの西澤由夏（32）が4日、都内で1st写真集『Tailwind』（集英社）の発売記念イベントを行った。
【写真集カット】布面積が小さい！水着ショットを披露した西澤由夏
1日に発売された同作は、五島列島、長崎、軽井沢の3カ所で撮影。「独身アラサー女子の休日」をテーマに、自身初となる水着カットにも挑戦している。
オファーを受けた当初、西澤は「うれしい反面、『水着か、どうしようかな』という気持ちもあった」とアナウンサーとしての立場もあり、悩んだと告白。それでもグラビアアイドルの岸明日香や元SKE48の松井珠理奈といった友人や、会社の上司と相談の上「ずっと何か新しい発信がしたいと思っていた時期だった。せっかくの機会だし、やろうと覚悟を決めました」と挑戦したという。
イベントでは結婚という区切りも近い？との質問が。「結婚はしたいですよ。この1年ぐらい婚活もしてますし」と思わぬ告白も飛び出した。西澤といえば、以前出演する「チャンスの時間」の中で、親友であるレインボー・池田直人から「お互いに33歳まで彼氏彼女がいなくて独身だったら、結婚してもいいかも」と言われたことを明かしていた。
この点を突っ込まれると「（池田との結婚の話は）本当にギャグですから。冗談で言ってましたから。私と池田さんも冗談で言っているのに、広まっちゃってるから2人して『やばいね』と話してます」と池田との結婚については笑いながら否定していた。
今作のロケ地は五島列島、長崎、軽井沢の3箇所。大海原＆雄大な自然が広がる五島列島のビーチやリゾートホテルで休暇を満喫する様子、レトロとモダンが混在する長崎の街並みを散策する様子、マイナスイオン漂う軽井沢の別荘地で羽を伸ばす様子など、「独身アラサー女子の休日」をテーマに様々なシチュエーションで撮影を敢行した。
今作では自身初となる水着カットにも挑戦。爽やかで品のある水着を着用し、ビーチやプールで自由気ままに遊び、優雅にくつろぐ姿は必見。今の西澤由夏のすべてが詰まった写真集が完成した。
表紙の帯コメントはレギュラー番組で一緒にMCを務める安田大サーカス・クロちゃん、オリエンタルラジオ・藤森慎吾に加えて、プライベートでも親交の深いレインボー・池田直人の3人が担当した。
■帯コメント
西澤アナ、とっても素敵だしん！ けど、需要が置いてけぼり。
――安田大サーカス・クロちゃん
自然体の彼女を見ていると幸せな気分になり、そして爆笑してました
――オリエンタルラジオ・藤森慎吾
抜け感 メリハリ 知性ある色気 自然体な恋人感 「美」すぎちゃう？
――レインボー・池田直人
【写真集カット】布面積が小さい！水着ショットを披露した西澤由夏
1日に発売された同作は、五島列島、長崎、軽井沢の3カ所で撮影。「独身アラサー女子の休日」をテーマに、自身初となる水着カットにも挑戦している。
オファーを受けた当初、西澤は「うれしい反面、『水着か、どうしようかな』という気持ちもあった」とアナウンサーとしての立場もあり、悩んだと告白。それでもグラビアアイドルの岸明日香や元SKE48の松井珠理奈といった友人や、会社の上司と相談の上「ずっと何か新しい発信がしたいと思っていた時期だった。せっかくの機会だし、やろうと覚悟を決めました」と挑戦したという。
この点を突っ込まれると「（池田との結婚の話は）本当にギャグですから。冗談で言ってましたから。私と池田さんも冗談で言っているのに、広まっちゃってるから2人して『やばいね』と話してます」と池田との結婚については笑いながら否定していた。
今作のロケ地は五島列島、長崎、軽井沢の3箇所。大海原＆雄大な自然が広がる五島列島のビーチやリゾートホテルで休暇を満喫する様子、レトロとモダンが混在する長崎の街並みを散策する様子、マイナスイオン漂う軽井沢の別荘地で羽を伸ばす様子など、「独身アラサー女子の休日」をテーマに様々なシチュエーションで撮影を敢行した。
今作では自身初となる水着カットにも挑戦。爽やかで品のある水着を着用し、ビーチやプールで自由気ままに遊び、優雅にくつろぐ姿は必見。今の西澤由夏のすべてが詰まった写真集が完成した。
表紙の帯コメントはレギュラー番組で一緒にMCを務める安田大サーカス・クロちゃん、オリエンタルラジオ・藤森慎吾に加えて、プライベートでも親交の深いレインボー・池田直人の3人が担当した。
■帯コメント
西澤アナ、とっても素敵だしん！ けど、需要が置いてけぼり。
――安田大サーカス・クロちゃん
自然体の彼女を見ていると幸せな気分になり、そして爆笑してました
――オリエンタルラジオ・藤森慎吾
抜け感 メリハリ 知性ある色気 自然体な恋人感 「美」すぎちゃう？
――レインボー・池田直人