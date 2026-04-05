レイザーラモンHGの妻・住谷杏奈、家族のリクエストで“朝からトンカツ”豪華すぎる手料理公開に「凄腕ママ」「ボリュームがすごい」の声
【モデルプレス＝2026/04/05】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が4月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝からボリューム満点の手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】人気芸人の43歳美人妻「品数が豊富」ボリューミーすぎる朝食
住谷は「リクエストで朝ごはんにトンカツだって」とつづり、家族からの要望に応えた豪華な朝食を披露。メインのトンカツに加え、目玉焼き、炊き込みご飯、具だくさんの豚汁、トマトの胡麻和えが並んだ、栄養バランスの取れた食卓を公開している。
この投稿に、ファンからは「朝からトンカツを作ってあげるなんて凄腕ママ」「品数が豊富」「ボリュームがすごい」「全部美味しそう」「盛り付けもお洒落」「やんちゃな朝ごはんで元気が出そう」といったコメントが寄せられている。
レイザーラモンHGと住谷は、2006年8月8日に結婚。2008年7月に長男が、2011年5月には長女が誕生している。（modelpress編集部）
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◆住谷杏奈、朝からトンカツの豪華な手料理公開
住谷は「リクエストで朝ごはんにトンカツだって」とつづり、家族からの要望に応えた豪華な朝食を披露。メインのトンカツに加え、目玉焼き、炊き込みご飯、具だくさんの豚汁、トマトの胡麻和えが並んだ、栄養バランスの取れた食卓を公開している。
◆住谷杏奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「朝からトンカツを作ってあげるなんて凄腕ママ」「品数が豊富」「ボリュームがすごい」「全部美味しそう」「盛り付けもお洒落」「やんちゃな朝ごはんで元気が出そう」といったコメントが寄せられている。
レイザーラモンHGと住谷は、2006年8月8日に結婚。2008年7月に長男が、2011年5月には長女が誕生している。（modelpress編集部）
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