4児の母・平愛梨、深夜4時起きで作った“静かなひとり朝ごはん”公開「理想の朝食」「美味しそう」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/05】タレントの平愛梨が4月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。ひとり朝ごはんを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳4児のママタレ「素敵」と話題の手作り朝食
平は「目覚めたのは深夜4時」と切り出し、「朝食にしては早いかな？！と思ったけど…みーんなが寝てる間の静かなひとり朝ごはん」と、家族が眠っている間に贅沢な時間を過ごしたことを報告。「ゆっくりTVer見ながら朝食タイム」とつづり、卵焼きやおにぎり、お浸し、汁物が並んだ彩り豊かな和食を披露した。さらに、「とろろおにぎり初めて食べた」と明かし、「炊きたてのごはんに最高 中にはこんぶも入れて」と紹介している。
また、「さぁ食べよう！としたら…2歳児…泣くよね 悲ッ」と、優雅なひとときが子供の目覚めによって終了したという微笑ましいエピソードも明かしている。
この投稿に、ファンからは「ひとり時間を大切にするの素敵」「おにぎり美味しそう」「深夜4時起きでもしっかり朝ごはんを作るのがすごすぎる」「静かな時間は短いですよね」「とろろおにぎり、今度作ってみる」「理想の朝食」といった声が寄せられている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳4児のママタレ「素敵」と話題の手作り朝食
◆平愛梨、4時起きでの「ひとり朝ごはん」公開
平は「目覚めたのは深夜4時」と切り出し、「朝食にしては早いかな？！と思ったけど…みーんなが寝てる間の静かなひとり朝ごはん」と、家族が眠っている間に贅沢な時間を過ごしたことを報告。「ゆっくりTVer見ながら朝食タイム」とつづり、卵焼きやおにぎり、お浸し、汁物が並んだ彩り豊かな和食を披露した。さらに、「とろろおにぎり初めて食べた」と明かし、「炊きたてのごはんに最高 中にはこんぶも入れて」と紹介している。
◆平愛梨の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ひとり時間を大切にするの素敵」「おにぎり美味しそう」「深夜4時起きでもしっかり朝ごはんを作るのがすごすぎる」「静かな時間は短いですよね」「とろろおにぎり、今度作ってみる」「理想の朝食」といった声が寄せられている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
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