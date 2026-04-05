フジ・安宅晃樹アナ、宇宙飛行士“最終試験”落選の過去 “月9”制作会見で北村＆神木驚き「好きというレベルを超えてくるというか…」
ダンスロックバンド・DISH//のメンバーで俳優の北村匠海（28）と、俳優の神木隆之介（32）が5日、フジテレビ系“月9”ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（4月13日スタート 毎週月曜 後9：00）制作発表会見に登壇。司会進行を務めた同局・安宅晃樹アナウンサー（33）のまさかの告白に、北村、神木が驚く一幕があった。
【写真】意外と身長高い野口聡一氏と北村匠海＆神木隆之介…『サバ缶、宇宙へ行く』会見の様子
本作は、福井県の水産高校の生徒たちが“宇宙食開発”に挑んだ実話をもとにした青春ドラマ。サバ缶がJAXAに認証され、ISSで宇宙飛行士が実際に食した実績を記録した書籍『さばの缶づめ、宇宙へいく』を原案に、北村匠海が演じる新米教師・朝野峻一が、生徒たちの夢に寄り添いながら共に成長していく姿を描く。
北村、神木と質疑応答の形で会見を進めていた安宅アナだったが、「私事で大変恐縮なんですけれども…」と切り出し、「神木さん演じる木島と同じく、私も宇宙飛行士選抜試験を受けまして、最終選考で落選するというような経験が過去にありまして…」とまさかの告白。
2人が驚く中「ちょっと台本を読ませていただいて、改めて宇宙に行きたいし、宇宙に行って、サバ缶食べたいって思ったんですけれども、いかがですか、おふたかたは？」と何事もなく質問。北村は「（宇宙へ）行きたいですけど…、逆に聞きますけど、どんな試験なんですか？」と逆質問。安宅アナは「もう大変な…もう大変な、本当にもう穴という穴から全てをチェックされるような、そうです、試験があったんですけども」と告白した。
北村は「先ほど宇宙が大好きでって、僕らにおっしゃってくださってたんで…そこまで好きというか、好きというレベルを超えてくるというか…」と驚くと、神木も「だから（着ていたジャケットの）後ろのJAXA（のロゴ）見せてくださいって。その熱量だったんですね」と納得していた。
なおこの会見は、サプライズゲストとして宇宙飛行士の野口聡一氏がサプライズ登壇。また、物語の舞台である福井県小浜市と中継をつなぎ、出口夏希、黒崎煌代、山下永玖、西本まりん、夏目透羽、ゆめぽても“リモート参加”した。
【写真】意外と身長高い野口聡一氏と北村匠海＆神木隆之介…『サバ缶、宇宙へ行く』会見の様子
本作は、福井県の水産高校の生徒たちが“宇宙食開発”に挑んだ実話をもとにした青春ドラマ。サバ缶がJAXAに認証され、ISSで宇宙飛行士が実際に食した実績を記録した書籍『さばの缶づめ、宇宙へいく』を原案に、北村匠海が演じる新米教師・朝野峻一が、生徒たちの夢に寄り添いながら共に成長していく姿を描く。
2人が驚く中「ちょっと台本を読ませていただいて、改めて宇宙に行きたいし、宇宙に行って、サバ缶食べたいって思ったんですけれども、いかがですか、おふたかたは？」と何事もなく質問。北村は「（宇宙へ）行きたいですけど…、逆に聞きますけど、どんな試験なんですか？」と逆質問。安宅アナは「もう大変な…もう大変な、本当にもう穴という穴から全てをチェックされるような、そうです、試験があったんですけども」と告白した。
北村は「先ほど宇宙が大好きでって、僕らにおっしゃってくださってたんで…そこまで好きというか、好きというレベルを超えてくるというか…」と驚くと、神木も「だから（着ていたジャケットの）後ろのJAXA（のロゴ）見せてくださいって。その熱量だったんですね」と納得していた。
なおこの会見は、サプライズゲストとして宇宙飛行士の野口聡一氏がサプライズ登壇。また、物語の舞台である福井県小浜市と中継をつなぎ、出口夏希、黒崎煌代、山下永玖、西本まりん、夏目透羽、ゆめぽても“リモート参加”した。