米大リーグ・アストロズの今井達也（27）が5日（日本時間）、敵地でのアスレチックス戦に先発。6回途中3安打無失点、9奪三振と圧巻の投球を見せ、メジャー初勝利を挙げた。

【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、オーストラリアで大胆なキャミソール姿を披露！ファン悶絶

MLB公式Xが「Tatsuya Imai records his first MLB win!」と速報したこの試合。今井は立ち上がりからスライダーを武器に三振の山を築いた。前回のデビュー戦（対エンゼルス）では2回2/3を4失点とメジャーの洗礼を浴びたが、見事な修正を見せた。試合はアストロズ打線も18安打11得点と爆発し、投打が噛み合った形での大勝となった。

米大リーグ、アスレチックス戦に先発し、５回⅔を３安打無失点でメジャー初勝利を挙げたアストロズ・今井達也＝４日、サクラメント（共同）

この快挙に、SNS上では「魔球スライダーを武器に6回途中無失点 9奪三振 嬉しいなー」「今井くん、メジャー初勝利！！ しっかり修正した様ですな！！」と、短期間でのアジャストを称える声が殺到。また、「今井投手、初勝利おめでとう これからの活躍楽しみにしています！」「ナイスピッチでした」と祝福と応援の声が集まった。