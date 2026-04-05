◇卓球 ITTF男女ワールドカップ(3月30日〜4月5日、マカオ)

男子シングルスの準決勝が5日に行われ、世界ランキング8位の松島輝空選手は過去6戦全敗と苦手の台湾・林繇儒選手（同7位）にフルゲームの末勝利。難敵を破り、決勝進出を決めました。

第1ゲームを奪った松島選手でしたが、そこからはシーソーゲームの争い。取って取られての試合で、勝負の行方は最終第7ゲームへと入ります。打ち合いとなるなか、松島選手は得意のバックハンド、さらにロングサーブを混ぜながら攻めのプレーで林選手を追い込みます。9対6のゲーム終盤にはバックハンドのレシーブエースを奪いマッチポイントとすると、最後は林選手のオーバーでゲームセット。勝利が決まった瞬間に、笑顔がはじけました。さらに試合が終わり最初に喜びを分かち合ったのは、ベンチに入った森薗政崇コーチ。この日31歳の誕生日を迎えた森薗コーチにうれしい勝利を届けました。

試合後、「本当に林繇儒選手は強い選手で一度も勝ったことがなくて、今回も自信はなかったんですけど」と試合前までは不安だったことを明かした松島選手。それでも「対策をしっかりして森薗監督と話しながらできたので勝てたかなと思います」と勝因を話し、喜びをあらわにしました。

これで銀メダル以上を確定させ、残すはあと1勝。決勝の相手は“世界1位”の王楚欽選手（中国）と“世界3位”ウーゴ・カルデラノ選手（ブラジル）の勝者と対戦します。

悲願の金メダルへ、「王楚欽選手もカルデラノ選手も両方本当に強い選手で。自分がベストを尽くしても勝てるとは限らないんですけど、まずは自分のパフォーマンスをしっかり準備して、また勝てるように頑張っていきたいなと思います」と力強く語りました。

＜試合結果＞松島輝空 4-3 林繇儒（台湾）11-7/6-11/10-12/11-9/11-5/2-11/11-6